Terelu Campos sufre un accidente en la ‘Sálvame Fashion Week’ y es atendida de urgencia

No hay ‘Sálvame Fashion Week‘ sin percance ni un programa de ‘Sálvame’ con un colaborador lesionado. Si el año pasado era Chelo García-Cortés la que sufría una aparatosa caída durante el primer desfile; este año era Terelu Campos la que se caía durante los ensayos.

Así, tal y como anunciaba María Patiño al terminar el primer desfile y en plena conexión con Eduardo Navarrete, el diseñador encargado del segundo desfile, Terelu Campos había tenido un percance y se había roto un dedo del pie. Pero ella ha querido seguir desfilando pese a la rotura.

«No lo iba a contar pero me ha dicho el director que lo haga público y me parece importante para que la gente incluso valore algo que acaba de ocurrir antes de empezar el programa. Nuestra compañera Terelu se ha roto el dedo de un pie», explicaba María Patiño sobre el percance de Terelu Campos.

Así, María Patiño explicaba lo que le había sucedido a su compañera. «Se ha roto el dedo gordo pero ustedes no han notado nada», relataba antes de que se viera un vídeo con la reacción de Terelu tras romperse el dedo y mientras era atendida por los médicos y destacando su profesionalidad.

Al volver del vídeo, Nuria Marín entrevistaba a Terelu Campos. «¿Has sobrevivido no?», le preguntaba la presentadora de ‘Socialité’. «Bueno todavía no he sobrevivido, cuando acabe veremos si he sobrevivido o no pero estoy desfilando con el dedo gordo del pie roto o fisurado como mínimo», relataba.

«¿Pero te duele mucho?», se interesaba Nuria Marín. «Tu que crees», respondía ella. «Me he dado un golpe con la punta del pie con la bota y me he hecho polvo», terminaba de explicar Terelu Campos.