‘Sálvame’ no respeta el veto impuesto por Arelys Ramos a la dirección y se planta: «Me voy»

Tras mucho tiempo sin verla más allá de las galas o debates de ‘Supervivientes’, Arelys Ramos, la madre de Yulen Pereira visitaba este martes el plató de ‘Sálvame‘. Lo hacía eso sí con una condición muy clara: solo iba a hablar de ‘Supervivientes 2023′.

Así, en cuanto los colaboradores de ‘Sálvame’ e incluso Adela González le preguntaban por Anabel Pantoja, Arelys Ramos se mostraba muy clara con todos advirtiendo de que sí le preguntaban por algo que no tuviera que ver con ‘Supervivientes’ se marcharía del plató.

El primero en preguntarle por Anabel Pantoja era Miguel Frigenti. «¿Has tenido tiempo para tener la conversación privada que tenías pendiente con Anabel?», le cuestionaba el colaborador. «Perdóname, es que vengo a hablar de ‘Supervivientes’ no sé si lo sabrás», le replicaba Arelys Ramos.

Tras él, era Adela González la que se enfrentaba a Arelys Ramos. «¿Por qué no has querido venir aquí porque tengo entendido que te hemos llamado muchas veces?», le preguntaba la presentadora. «Eso no es verdad, es la primera vez que me habéis llamado para venir para hablar de ‘Supervivientes'», se defendía la madre de Yulen Pereira.

«Pero has puesto muchas condiciones», señalaba Adela González ante su invitada. «No sé quién te ha dicho eso, pero no es verdad», insistía Arelys Ramos. «A mi me han dicho que al menos has puesto una condición», espetaba la presentadora. «He puesto una condición porque he venido a hablar de ‘Supervivientes'», aseveraba Arelys dejando claro que ella no tenía problemas en hablar del reality.

«Pero tu personaje trasciende al concurso, tú eres una persona muy conocida y todo tu entorno también», aseguraba entonces Adela. «Bueno soy conocida por ser la madre de Yulen», le corregía Arelys. «La madre de Yulen, el ex de Anabel», matizaba por su parte Adela González tratando de dejar claro el motivo por el que se ha hecho conocida.

La amenaza de Arelys Ramos a ‘Sálvame’: «Respetadme o me voy»

Asimismo, Arelys Ramos destacaba que el que es el protagonista de esa historia es su hijo y Yulen ya habló. «¿Entonces de Anabel no te podemos preguntar nada?», le repreguntaba Adela González a su invitada. «Yo he venido con una condición, si me vas a hablar de algo que no quiero hablar pues entonces me voy y ya está», amenazaba la madre de Yulen.

«Pero Anabel ha sido una gran concursante de ‘Supervivientes'», decía con cierta sorna Kiko Hernández. «Evidentemente que sí, estuvo en un reality el año pasado pero yo vengo a hablar de Supervivientes 2023, que es en el que yo he participado», sentenciaba la que fuera suegra de Anabel Pantoja.

Pero pese a la actitud esquiva de Arelys Ramos, tanto Adela González como los colaboradores seguían insistiendo al preguntarle por Anabel Pantoja y la relación con Yulen. «¿Pero en Lecturas de qué hablabas?», le soltaba Kiko Hernández recordándole como hizo una exclusiva para hablar de Anabel Pantoja. «Yo he venido con una condición si me vais a hablar de otra cosa cojo la puerta que está ahí y me voy y no pasa nada», decía amenazante.

«¿Por qué en Lecturas sí y en ‘Sálvame no? ¿Por el caché?», le repreguntaba Kiko. «Lo de Lecturas lo tenía de antes y no es de las entrevistas que más orgullosa me siento. Ha pasado lo que ha pasado, hasta aquí y digo que no voy a hablar más», sentenciaba. «Yo os respeto vuestro trabajo pero respetadme mi opinión, no voy a hablar de Anabel Pantoja y sino me siento ahí como una muda», concluía.