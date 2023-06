Marta López, sin pudor, señala el detalle que ha visto de Ana Obregón y es sentenciador

Marta López ha sido tremendamente demoledora con Ana Obregón al comentar en ‘Ya es mediodía‘ la rueda de prensa que se ha celebrado este miércoles y en la que la actriz ha presentado el libro de su hijo Aless Lequio, El chico de las musarañas.

«Me ha parecido un poco postizo todo», ha empezado opinando Miguel Ángel Nicolás. «Parece que no lo sentía«, ha llegado a afirmar sin pudor alguno la colaboradora, insinuando que realmente no sentía el dolor y la pena que ha mostrado al recordar a su hijo. «Pero si se ha emocionado en varias ocasiones», le ha rebatido Joaquín Prat, muy contrariado con esa dura aseveración.

«Pero porque había mucha prensa, pero no por lo que decía», ha insistido Marta López, incapaz de sentir empatía por Ana Obregón y empatizar con su situación. De hecho, la psicóloga que han invitado para hablar de ello, ha apuntalado esa teoría. «Si analizamos sus lenguaje no verbal, está mirando hacia abajo y eso es una señal de como si tuviera un discurso que se hubiera preparado previamente. Está en modo racional, más de la cabeza que del corazón», ha sostenido.

«Y ha acabado de una forma que a mí no me ha gustado», ha añadido Marta en alusión al sonado reproche que la bióloga ha lanzado a Alessandro Lequio en mitad de la comparecencia por no dar señales de vida y no haber querido ver aún a su nieta. «Qué necesidad tiene de dejarle mal con ‘Alessandro, es tu nieta, está deseando conocerte’. Por favor, que tiene unos meses, la niña no está deseando conocerle. Le estás tirando de las orejas delante de toda España a tu ex cuando tenías que hacer una cosa bonita y le estás intentando dejar mal y encima Alessandro dice que no es verdad», ha sentenciado Marta López.

«Coincido en que era un discurso aprendido. Si nos fijamos, siempre repite lo mismo, que es el mantra que ha lanzado en redes sociales sobre ese legado y ese deseo cumplido de su hijo», ha apostillado por su parte Ángela Portero. «Ana cuenta con un arma muy poderosa y es que Alessandro va a mantener silencio por respeto a la memoria de su hijo acerca de la postura en todo este asunto», ha comentado Joaquín Prat.

Además, antes de cambiar de tema, el presentador ha lanzado una pregunta retórica: «Hay un detalle que no se le escapa a nadie. Si Alessandro no ha ido a conocer a su nieta por qué será?», ha planteado. «Porque no la siente como su nieta. Es una nieta que él probablemente no deseaba y le han hecho forzosamente abuelo», ha respondido Portero.