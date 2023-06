María Patiño da un giro inesperado y sorprende al decir quién ganará ‘Supervivientes 2023’

‘Supervivientes 2023’ entra en su recta final y lo hace con dos claros favoritos para alzarse con la victoria: Adara Molinero y Asraf Beno. María Patiño ha aprovechado su espacio en ‘Socialité’ este domingo 4 de junio para mojarse y desvelar quién es su favorito para ganar el reality de Telecinco por excelencia.

«Fíjate que yo he reconocido muchas veces que soy muy de Adara, pero tengo mis dudas sobre lo que está ocurriendo con ella, pero al echar la vista atrás recuerdo un concurso que ganó Miriam Saavedra, cuando era la marginada, la que el grupo no entendía y la que el público decidió que debía ser la ganadora», ha empezado diciendo la presentadora, recordando el paso de Miriam Saavedra por ‘GH VIP 6’, que acabó ganando.

María Patiño cree que Asraf ganará ‘Supervivientes’: «Esa es mi apuesta»

«Nadie supo explicar por qué durante el concurso nadie la quería, pero cuando salió entendimos a todos los concursantes y nos dimos cuenta de por qué no la soportaban. Creo que va a pasar lo mismo con Asraf, creo que él va a ser el ganador, esa es mi apuesta», ha sentenciado María Patiño, comparando el caso del novio de Isa Pantoja con el de Miriam Saavedra.

Estas palabras de la presentadora han venido a raíz del último post en Instagram de Mercedes Milá, que ha levantado una gran polvareda. Y es que, la periodista no ha dudado en posicionarse en el conflicto entre Asraf y Adara, haciéndolo del lado del primero. Incluso llega a tachar a Adara y al resto de sus compañeros de «racistas» por su actitud con el marroquí: «Asraf es marroquí y, aunque lleva casi toda su vida viviendo en España, para mucha gente, aunque hable un perfecto español, siempre será un inmigrante».

Una grave acusación que hizo saltar a Elena Rodríguez, la madre de Adara: «Tus acusaciones de racismo están totalmente fuera de lugar, son infundadas y es demagogia pura. Es una acusación repugnante. Deja de hiperventilar, Milá. La has pifiado a nivel Dios. Tú sí que me has decepcionado».

María Patiño, este domingo, no ha dudado en referirse a esta polémica publicación de Mercedes Milá. Y, aunque sin nombrarla, le reprochaba sus palabras: «Sobre todo las personas que tenemos cierta responsabilidad pública no debemos excedernos en algo que no deja de ser un reality, donde las estrategias son algo lícito para llegar a la final”.