El inesperadísimo piropo de Carlos Herrera a Pedro Sánchez desde ‘Mi casa es la tuya’

Después de ocho años de visitar a Bertín Osborne en ‘En la tuya o en la mía’ en La 1, el locutor de la Cadena COPE volvía a sentarse junto al presentador y cantante en ‘Mi casa es la tuya‘ este sábado en Telecinco. Una entrevista en la que hablaron de algunos políticos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y es que en un momento en el que desde muchos programas de televisión y radio están sacando toda la artillería pesada contra el Presidente del Gobierno; Carlos Herrera sorprendió al dar la cara por Pedro Sánchez con Bertín Osborne.

Mientras Carlos Herrera cocinaba, Bertín Osborne le hacía algunas preguntas sobre su vida. Así, no dudaba en preguntarle si nunca le había llamado la atención meterse en política. «Pues mira no. A todo el mundo lo que le gustaría ser el alcalde de su pueblo, yo que vivo en Sevilla ser alcalde de Sevilla. Pero un día yo iba un día por la tarde y se me acerca un señor y me dice ‘don Carlos Herrera soy Antonio Pérez Martínez presidente de la peña sevillista, le tengo que contar una cosa muy importante y me dijo que como iba a ser alcalde de Sevilla tenía que arreglar el local municipal de La Mediana y le dije le agradezco mucho esto porque si he tenido alguna duda, ya no la tengo», recordaba con sorna.

Carlos Herrera sorprende con su definición de Pedro Sánchez

Tras ello, Bertín Osborne quiso saber si Carlos Herrera le había cocinado alguna vez a algún político. «Sí, a Pedro Sánchez cuando era diputado», respondía el locutor. «Yo tengo un gran amigo en la política al que quiero como a un hermano que es Alfonso Gómez de Celis, el vicepresidente del Congreso. Y me dijo un día si podía traer a un diputado y charlamos con él en Sevilla, que estamos a ver si puede ser una tercera vía y yo no sabía quién era Pedro Sánchez», empezaba a contarle Herrera.

«Y vino, cocinamos. La verdad es que Pedro Sánchez es un señor encantador. Y a mí me pareció cuando él se fue que era un liberal de izquierdas. Me pareció un tipo muy interesante«, proseguía contando Carlos Herrera. «A mí también», apostillaba Bertín, que también pudo entrevistarle en ‘En la tuya o en la mía’ en TVE.

«Luego o ha traicionado o eso o en ese momento simulaba otra cosa porque no ha sido el liberal de izquierdas», añadía Carlos Herrera. «Que habría sido buenísimo porque hacía falta un liberal de izquierdas», apuntaba Bertín. «Luego a Zapatero, a Rajoy también les hice de comer. Y bueno a muchos», terminaba de decir Carlos Herrera.

Por último, también habló de Mariano Rajoy. «Es un tipo con un gran sentido del humor al que acusan de una indolencia, de dejar que los problemas se resuelvan solos y no sé si es del todo cierto», destacaba Herrera. «Es un hombre de soluciones y llenas de sentido común. Tuvo un final abrupto que no le correspondía pero la vida es así», sentenciaba.