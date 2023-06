Cuesta creer el viraje de Jiménez Losantos con Antonio David tras lo que clama ahora de él

Cuando las aguas parecían calmadas, Marta Riesco ha vuelto a encender la mecha al denunciar lo sucedido en su ruptura con Antonio David Flores. Un asunto que ha centrado este viernes buena parte de la tertulia de la Crónica Rosa de ‘Es la mañana‘, el programa de Federico Jiménez Losantos en EsRadio.

Y es que Marta Riesco ha compartido varios vídeos quejándose de cómo Antonio David Flores le engañó para tratar de volver con ella solo para poder recuperar algunas cosas que se había dejado en casa de la que fuera reportera de ‘El programa de AR’ y ‘Fiesta’ en Telecinco.

Así, Marta Riesco denuncia que un día Antonio David Flores llamó a la puerta de su casa a las 0:30 horas para intentar «recuperar la relación». Ella accedió. Y el ex guardia civil se quedó tres días en casa de ella. «En estos tres días, las cosas no fueron como yo creía, no hizo lo que yo creía que iba a hacer y me dijo que quería que la reconciliación la llevásemos en secreto. Y mientras dormía, se llevó todas sus cosas de mi casa, las que le quedaban, después de dormir juntos y todo, se llevó todo y se fue», asevera Marta Riesco tal y como se han hecho eco en el programa de Federico Jiménez Losantos.

Jiménez Losantos sobre la marea azul: «Es un charquito»

Tras lo denunciado por Marta Riesco, Jiménez Losantos se ha atrevido a sentenciar a Antonio David Flores. «La mayoría de los que apoyaban a Antonio David eran con Olga Moreno. Era la marea azul. Pero eso ahora ha cambiado. El día que se va con Marta Riesco y Olga Moreno se entera por la prensa eso cambia y ya la marea azul no es enorme, es un charquito», asegura el periodista.

Después de todo lo sucedido, Antonio David Flores optó por bloquear a Marta Riesco para evitar tener más polémicas. Sin embargo, tal y como han señalado tanto Jiménez Losantos como su copresentadora Isabel González, Marta no es como Olga y le puede traer muchos problemas porque no se calla nada. «Marta siempre ha querido ser famosa», recalcaba la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’.

Pero además, Jiménez Losantos se mostraba muy duro con Marta Riesco recordando lo que sucedió en un directo de ‘Sálvame’ con Cristina Porta. «Es que no tiene filtro», defendía Paloma Barrientos que trabajó con ella. «No, lo que no tiene es vergüenza hombre», soltaba sin dudado Losantos. «Si tuviera un poco de respeto por sí misma se callaría. Tu ex se lleva las cosas a la tercera noche y ¿lo denuncias? Hombre no me jodas», concluía el locutor.