Belén Esteban se derrumba por el inminente cese de ‘Sálvame’ y confiesa el verdadero porqué

El próximo viernes 23 de junio, ‘Sálvame’ dirá adiós tras catorce años de exitosa andadura en las tardes de Telecinco. Y los sentimientos entre los colaboradores ante el inminente fin del programa está a flor de piel, como así lo ha puesto de manifiesto Belén Esteban este lunes, 5 de junio.

En el plató de ‘Sálvame’ tienen un atril con un cartel en el que pone los días que faltan para el final del programa. O, mejor dicho, la cantidad de emisiones que quedan por hacerse. Este lunes, el cartel tenía escrito el número 15, o lo que es lo mismo, quedan apenas tres semanas para la fatídica fecha que, además, coincide con el segundo aniversario de la muerte de Mila Ximénez.

Adela González le preguntó a Belén Esteban por el tema que estaban tratando en ese momento. Y ha sido entonces cuando la colaboradora ha reconocido haberse venido abajo: «He tenido un momento de bajón y pensaba que me preguntabas por eso». Así es que la presentadora no dudó en preguntarla por el motivo que le había llevado a tener ese bajón.

Belén Esteban se emociona: «Voy echar mucho de menos esto»

Visiblemente emocionada, la de Paracuellos le contestaba: «Porque yo me emociono mucho con las cosas. Cuando veo ahí los días que quedan, pero no lloro de tristeza ni de pena”. «Voy a echar mucho de menos todo, a mis compañeros, al público, a mis jefes, al equipo…», continuaba la colaboradora.

No obstante, Belén Esteban ha querido dejar claro que seguirán viéndose, pero no será la mismo: «No lo digo en tono de pena pero a ver, llevamos aquí 14 años, hemos discutido, nos hemos matado, luego nos hemos querido con locura». Además, ha querido trasmitir lo que le dice la gente por la calle, tanto por la labor que han hecho durante estos años como por el fin del programa: «Este fin de semana he estado en Sevilla y no sabéis la gente el cariño que a mí me decían de todos mis compañeros y del programa que hemos hecho».

«‘Sálvame’ ha sido el programa de mi vida», reconoce la colaboradora

Por último, la colaboradora ha hecho una confesión tanto a sus compañeros como a la audiencia: «Tengo que decir una cosa y lo diré siempre: ‘Sálvame’ para mí, para Belén Esteban, ha sido y será el programa de mi vida. Lo tengo claro», decía mirando fijamente a cámara, muy agradecida por todo lo que el programa ha significado en su vida.

Esta no es la primera vez que Belén se refiere a toda esa gente que, a lo largo de estos 14 años de emisión ininterrumpida, ‘Sálvame’ ha entrado en sus hogares para hacerles la vida un poco más llevadera. «¿Sabéis lo que más me emociona a mí? Y lo digo de corazón. A toda esa gente mayor que me parece y me dice: ¿Qué vamos a hacer?», desvelaba la ex de Jesulín de Ubrique, antes de lanzar a esas personas un importante mensaje: «Nos os preocupéis, que la vida sigue, no os preocupéis».