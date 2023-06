Alessandro Lequio se salta el ‘veto’ y habla en estos términos sobre su nieta Ana Sandra

Ana Obregón ya está en España. La actriz y presentadora regresaba a nuestro país con Ana Sandra, su nieta en brazos, este miércoles. Lo hacía después de haber estado tres meses en Miami junto a la pequeña, nacida por gestación subrogada gracias al semen que congeló su hijo Aless Lequio antes de morir. Algo que afecta de lleno a Alessandro Lequio.

Este miércoles, el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ ya se ponía serio con Joaquín Prat cuando el presentador le preguntaba si tenía previsto ir a casa de Ana Obregón para conocer a su nieta. «No te he respondido porque tú sabes perfectamente que de este tema, como todos los temas relacionados con mi hijo, no voy a hablar y así me voy a mantener», le advertía a Prat.

Este jueves, ‘El programa de Ana Rosa’ volvía a abordar el regreso de Ana Obregón con su hija-nieta a España y sus próximos planes. Entre ellos, una rueda de prensa y firmar el libro sobre su hijo en la Feria del Libro de Madrid así como varias entrevistas con Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’ y en ‘El Hormiguero’.

Alessandro Lequio se sale del guion y habla así del parecido de su nieta con Aless

Y aunque Alessandro Lequio había prometido no hablar de nada relacionado con su hijo Aless Lequio y por ende de la llegada de su nieta; el colaborador hacía una excepción este jueves al hablar de si la pequeña Ana Sandra se parece a su hijo Aless o no. Todo después de que Celia, una de las hermanas de Ana Obregón haya asegurado que la niña se parece mucho a su padre.

«¿Existe ese parecido del que habla Celia? Yo entiendo que tú no contestas, pero tú entiendes que nosotros preguntemos», se dirigía Joaquín Prat a Alessandro Lequio siendo consciente de que su compañero no le iba a responder según su promesa. Sin embargo, esta vez el Conde Lequio si optaba por contestar.

«Yo soy muy malo con los parecidos de los niños, de verdad. Para mí todos son iguales… No es que haya una diferencia, todos son más o menos…», empezaba a decir el tertuliano echando balones fuera. No obstante, Alessandro Lequio iba más allá al cuestionar ese supuesto parecido entre la niña y su hijo.

Y es que según Alessandro la niña es más morena. «Álex no tenía pelo cuando nació y era muy rubio, muy rubio. Igual que mi hija. A esta niña la veo más morenita«, sentenciaba el italiano. «La niña es un bombón», recalcaba entonces Ana Rosa Quintana. Y para zanjar el tema, Lequio reconocía que «la niña es muy mona, hay que decirlo».