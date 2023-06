Acusaciones de amaño a ‘Supervivientes’ tras esta imagen que está dando la vuelta a Twitter

Que fuerte me parece esto,las cuerdas de Bosco estaban muy abiertas y las de Asraf ya estaban cerradas.



Y Bosco luego fue a mirar las cuerdas de Asraf ya que no se fiaba ni el e imagínate estar horas con el brazo en una urna para que luego no puedas ganar #Supervivientes2023 pic.twitter.com/taTeNNvb8Z