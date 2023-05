TVE reinventa el Benidorm Fest en 2024 con este revolucionario cambio en su mecánica

A tres días escasos de que se celebre la final de Eurovisión 2023 y con la ilusión puesta en Blanca Paloma, que tras su tercer ensayo dejó sin palabras a la prensa internacional; TVE ha sorprendido este jueves al publicar las bases legales del Benidorm Fest 2024, que incluye algunas novedades y modificaciones con respecto a las del 2023.

La primera de estas novedades es el adelanto de publicación de las bases. Algo que viene motivado porque también se amplía el plazo para enviar las candidaturas. En este sentido, el plazo para enviarlas se abrirá el próximo martes 16 de mayo a las 10 de la mañana y permanecerá abierto hasta el próximo 10 de octubre.

A este respecto, María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de RTVE explica que «la decisión de adelantar la publicación de las bases en esta tercera edición del Benidorm Fest tiene como objetivo dar más tiempo para la presentación de candidaturas por parte de los aspirantes a competir en el certamen, que en solo dos ediciones se ha convertido en todo un éxito».

En las bases también viene recogido que el Benidorm Fest 2024 contará con 16 participantes, es decir dos menos de los que tuvo en 2023. No obstante, cabe resaltar que la intención primera de esta segunda edición era contar también con 16 pero después se amplió el cupo tras ver calidad en las propuestas de los que se quedaban por debajo.

Asimismo, las bases recogen dos nuevos puntos relacionados con la participación del ganador en «programas y promoción» y en la «puesta a disposición del público en Youtube», es decir que será TVE quien publique las canciones en su canal de YouTube y pasados seis meses podrán publicarlas en las cuentas de los artistas cediendo eso sí el 50% de la monetización a TVE.

Dotar de identidad propia al Benidorm Fest más allá de Eurovisión

Pero más allá de las bases, TVE también prepara grandes cambios para el Benidorm Fest 2024 según avanza El Confidencial Digital. Por un lado, la corporación quiere convertir el Festival en su propio San Remo y para ello se le quiere dar entidad propia más allá de que sea la preselección para Eurovisión. Así, se quiere dotar al Benidorm Fest de un equipo directivo propio.

«Ahora hay demasiada gente opinando y con capacidad de decisión», aseguran fuentes de la corporación al citado medio. Por este motivo, una de las decisiones aprobadas es dotar al nuevo ‘Benidorm Fest’ de un equipo directivo propio. Por el momento se desconoce, cuántos miembros y quiénes formarán parte de este equipo. Pero esa cúpula deberá tener relaciones con las discográficas para ir desarrollando hitos de un plan dirigido a que el festival tenga vida durante «todo el año».

Por otro lado, otro de los objetivos de TVE con el Benidorm Fest 2024 es abrirlo a todo tipo de públicos más allá del «público eurovisivo». Y para ello, se busca con encontrar una mezcla de «pesos pesados de la industria y jóvenes valores» para conseguir que todo tipo de público se acerque a ver el Benidorm Fest.

Todas las novedades de las bases legales del Benidorm Fest 2024

Para empezar en cuanto a edad y nacionalidad de los candidatos no hay novedad. Tendrán que haber cumplido 16 años antes del 1 de mayo de 2024. En cuando a nacionalidad, el intérprete tendrá que tener nacionalidad española o tener la residencia permanente en España y en grupos que al menos el 50% cumplan esa condición. Con respecto a los autores, al menos uno de ellos debe tener la nacionalidad o el permiso de residencia.

Las canciones (tanto letra como melodía) deberán ser originales, y no haber sido publicadas, interpretadas o distribuidas, en todo o parte, antes del 1 de septiembre de 2023. La letra deberá incluir el idioma castellano o cualquiera de los idiomas co-oficiales. Se aceptarán letras con fragmentos de lenguas no oficiales o idiomas extranjeros siempre que no superen el 40% del total.

Los cambios con respecto a 2023:

Especifica que «en la interpretación se cantará en directo y sin instrumentos, y sin efectos que distorsionen o mejoren la voz”, cuando antes sólo se decía “se cantará en directo y sin efectos”, por lo que se añaden específicamente los instrumentos.

que distorsionen o mejoren la voz”, cuando antes sólo se decía “se cantará en directo y sin efectos”, por lo que se añaden específicamente los instrumentos. En la segunda fase viene recogido que TVE seleccionará a « un máximo de dieciséis participantes y seis suplentes, que pasarán a la siguiente fase (Tercera fase)», mientras que en el Benidorm Fest 2022 seleccionaba «un máximo de dieciocho participantes y seis suplentes».

que pasarán a la siguiente fase (Tercera fase)», mientras que en el Benidorm Fest 2022 seleccionaba «un máximo de dieciocho participantes y seis suplentes». RTVE abre la puerta a la presentación de los candidatos en un programa especial , como el que se hizo en 2022 con un programa previo con Inés Hernand y una gala como la que presentaron Julia Varela y Rodrigo Vázquez. En este caso, RTVE se compromete a «hacerse cargo de los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento de los artistas seleccionados».

, como el que se hizo en 2022 con un programa previo con Inés Hernand y una gala como la que presentaron Julia Varela y Rodrigo Vázquez. En este caso, RTVE se compromete a «hacerse cargo de los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento de los artistas seleccionados». En cada una de las semifinales del Benidorm Fest 2024 habrá 8 semifinalistas, y no 9 como recogían las bases del 2023.

como recogían las bases del 2023. En las bases de 2024, RTVE hace hincapié en que el orden de actuación y distribución de las semifinales será por criterio operativo y televisivo. «En última instancia, prevalecerá siempre el criterio de RTVE», recalcan. Además especifica que «a partir de una fecha concreta que RTVE indicará, no se podrán solicitar modificaciones sobre las propuestas de escenografía, vestuario o diseño de realización ya aprobadas por RTVE».

será por criterio operativo y televisivo. «En última instancia, prevalecerá siempre el criterio de RTVE», recalcan. Además especifica que «a partir de una fecha concreta que RTVE indicará, no se podrán solicitar modificaciones sobre las propuestas de escenografía, vestuario o diseño de realización ya aprobadas por RTVE». Por último, RTVE asume también a partir de ahora los gastos de desplazamiento de los artistas seleccionados durante las semifinales. Antes sólo se hacía cargo de los de manutención y alojamiento.

Benidorm Summer Fest 2024 y Gala de Navidad

Por otra parte, las bases legales del Benidorm Fest 2024 incluye un nuevo punto con respecto a la «Participación en programas y promoción» en la que se habla de la celebración del Benidorm Summer Fest 2024, sobre el que no se tienen más detalles, así como la gala de navidad como la del año pasado.

Así, en este punto aparece recogido que cada candidatura se compromete a:

«Asistir a todos los eventos y programas que organice RTVE en relación al Benidorm Fest 2024, incluidas ruedas de prensa, entrevistas, recepciones y fiestas». Actuar en la edición de Benidorm SUMMER Fest 2024, Gala de Navidad Benidorm Fest 2024, Galas de Benidorm Fest 2025, así como asistencia a la carroza del Orgullo Gay 2024 de Madrid, y a la Carroza de la Cabalgata de Reyes 2025, en caso de organizarse, incluso en el caso de no haber resultado ganadora, siempre que le sea indicado por RTVE. En estos casos, RTVE se hará cargo de los gastos y abonará un caché, en las condiciones habituales de RTVE, que le serán comunicadas».

Publicación de las canciones en YouTube

En el apartado «Puesta a disposición del público en Youtube», RTVE especifica que las actuaciones que se deriven del concurso, les corresponderá a ellos la explotación comercial del derecho de Comunicación Pública a través de la puesta a disposición al público de las actuaciones musicales en los canales de YouTube que RTVE designe, inicialmente en el Canal RTVE Música, sin límite temporal y para un ámbito territorial mundial.

Transcurridos 6 meses desde su publicación, el artista podrá subir sus actuaciones en el programa en su canal oficial. En estos casos el artista facilitará a RTVE la URL del vídeo de la actuación correspondiente. Posteriormente, RTVE llevará a cabo las operaciones internas necesarias para reclamar la monetización de dichas actuaciones. RTVE llevará la monetización íntegra y exclusiva de todos los contenidos de dichas actuaciones y procederá a abonar a los artistas las cantidades acordadas en esta cláusula.

Los ingresos derivados de la monetización de estas actuaciones en YouTube serán repartidos al 50%, sobre los ingresos netos obtenidos de dicha monetización, tanto por RTVE, como por el artista en sus respectivos canales de Youtube, a los que se suban las actuaciones objeto del presente acuerdo.