La rajada de Gema López contra este colaborador de ‘Sálvame’ al creer que no le graban

Este domingo, Iván Reboso adelantaba en ‘Fiesta’ que Anabel Pantoja habría empezado una relación con el fisioterapeuta de Isabel Pantoja durante su última gira por Estados Unidos. Una información de la que se hacía eco este lunes ‘Sálvame‘ con Gema López cuestionando dicha noticia.

Cabe decir que la información sobre la nueva ilusión amorosa de Anabel Pantoja con el fisioterapeuta de su tía ya la había dado José Antonio Avilés en ‘Sálvame’ la semana pasada. Y por eso, en el programa presentado por Adela González y María Patiño conectaban con su compañero para dar más información.

Así, José Antonio Avilés trataba de defender su información sobre la relación en ciernes de Anabel Pantoja y su nueva pareja. El periodista ponía de ejemplo el último story de Instagram del joven en el que apoyaba el estreno del programa de Anabel en la televisión canaria. Sin embargo, parece que a Gema López no le convencía nada esa prueba.

Mientras Avilés mostraba dicha prueba a cámara, el micrófono abierto de Gema López captaba lo que la colaboradora pensaba en realidad de la información de su compañero. Un comentario con el que sin duda tiraba por tierra lo que estaba comentando el cordobés.

«A mí este periodismo de redes sociales me pone muy nerviosa, no me gusta. Así te lo digo«, se escuchaba decirle a Laura Fa por lo bajo. Pero por si fuera poco, después de que Avilés asegurara que el entorno del fisioterapeuta en Córdoba no negaban el romance, Gema López volvía a cuestionar lo que estaba contando su compañero.

«Ahora es Córdoba, antes era en los barrios de Triana, ¿te acuerdas? ¿En las Cofradías también se habla?«, comentaba Gema López entre risas con Laura Fa tirando por tierra lo que José Antonio Avilés estaba contando a todos.