Kiko Hernández es sutil pero este comentario por el fin de ‘Sálvame’ escocerá en Mediaset

Quedan 22 programas de ‘Sálvame’. Pero antes de su final, el programa de La fábrica de la tele se ha propuesto algo: conseguir firmas para que el espacio sea declarado Bien de Interés Cultural. Y para ello han abierto una recogida de firmas a través de la web de la productora. Este jueves, además María Patiño daba más detalles sobre este asunto y Kiko Hernández y Kiko Matamoros aprovechaban para lanzar dardos a la nueva directiva de Mediaset.

«Ya lo sabéis compañeros acabamos el próximo 23 de junio. Pero antes de irnos queremos que el Ministerio de Cultura declare ‘Sálvame’ como Bien de Interés Cultural», recordaba Adela González contando a los espectadores donde podían firmar la petición. Justo después, era María Patiño la que anunciaba que una semana antes de que acabe el programa irán a la Comunidad de Madrid y al Congreso.

Así, María Patiño contaba cómo las intenciones de ‘Sálvame’ son serias y quieren que los políticos se impliquen. «Vamos a llevar y a decirle al Congreso y a la Comunidad de Madrid la decisión del pueblo porque al final el pueblo es el que decide y el que habla», sentenciaba la presentadora. Unas palabras que servían a Kiko Hernández para soltar un dardazo a Mediaset.

«Pero el pueblo quiere que sigamos y aquí nos chapan«, soltaba Kiko Hernández sin cortarse. «No», le contestaba María Patiño. «¿A qué seguimos?», le preguntaba Kiko Hernández descolocado. Mientras que Kiko Matamoros echaba más leña al fuego con otro dardo. «El pueblo sabe que somos líderes de audiencia desde hace 14 años, no hace falta que se lo digamos», apuntaba el colaborador.

Los dardazos de Matamoros y Kiko Hernández a Mediaset

Y es que Kiko Matamoros era muy claro con la decisión de ‘Sálvame’. «No estamos equivocando. Yo creo que los políticos saben perfectísimamente que somos líderes de audiencia en nuestra franja horario y que el pueblo nos quiere porque cuando vas por la calle te abrazan, te piropean», defendía el colaborador.

«¿Y entonces quién no nos quiere?», preguntaba Antonio Montero. «Hay que adivinar quién no nos quiere», soltaba entonces Kiko Hernández mientras que Matamoros era contundente al decir que a quién habría que llevar las firmas es a «quien no nos quiere».

Justo después, los colaboradores bromeaban con que quizás a partir de ahora tendrían que hacer bolos por los pueblos. «Pues chicos a partir de ahora así es la vida», soltaba Kiko Hernández en alusión al programa que tomará su relevo desde el 26 de junio. Mientras Kiko Matamoros proponía una idea al programa: «Si cogemos el camión de La Campos Móvil y preparamos una ruta por los pueblos de España hacemos el ‘Sálvame’ en la plaza del pueblo».

Era entonces cuando Adela González sorprendía con su respuesta. «Queda mucho verano y me está diciendo la dirección que no descartes nada», anunciaba la presentadora dejando entrever que ‘Sálvame’ podría iniciar una gira este verano por los pueblos pese a su cancelación en Telecinco.

Poco después, entraba Josep Ferrer convertido en Tamara Falcó bromeando sobre el final de ‘Sálvame’. «Pues ‘Sálvame’ no hay quien lo pare», le recriminaba José Antonio Avilés a lo que Kiko Hernández le espetaba que «no que va» entre risas.