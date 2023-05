Jordi Cruz frena en seco a Ana por lo que hace en ‘MasterChef 11’: «Es una vergüenza»

TVE ha emitido este lunes la décimo tercera gala de ‘MasterChef‘. Una entrega que comenzaba con una celebración por todo lo alto. Y es que los jueces proponían a los aspirantes un baile de promoción en el que tenían que cocinar por parejas. Pero la prueba terminaba con la reprimenda de Jordi Cruz a Ana.

Así, los aspirantes tenían que elegir a su compañero de baile mientras que María Zurita y Xavier Deltell les entregaban las dos tapas que tendría que cocinar cada pareja.

Las parejas formadas fueron las de Fray Marcos y Francesc, Jorge Juan y Ana, Luca y Camino, Marta y David, Jotha y Claudia, Eneko y Lluis, y Álex y Pilu. Pero la sorpresa llegaba cuando Jordi Cruz les decía que además tendrían que cocinar esposados el uno al otro.

El cocinado fue bastante bien en general. Pero en el momento en el que llegaba el final y tenían que emplatar, la pareja formada por Ana y Jorge Juan se encontraban con un problema pues no habían conseguido emplatar ninguna de sus dos tapas. «Ja, no hemos puesto ni comida vamos a poner pegatina», decía con sorna Ana al ver que no habían podido emplatar nada.

«Que no pongan nada, nosotros no presentamos nada», aseveraba Ana. Al escucharlo, Jordi Cruz se acercaba a su cocina para saber qué había ocurrido. «Pero si teníais las bolas y todo hecho», les espetaba el chef a los concursantes. «Lo teníamos pero no nos ha dado tiempo», se justificaba Jorge Juan.

Era entonces cuando Jordi Cruz se ponía serio y les pedía que emplataran. «Emplatad ahora mismo todo lo que tenéis», les pedía. «¿Para qué para que hagamos el ridículo?», le soltaba Ana al juez. «No, porque es lo que teníais hecho. Y si es una vergüenza más me da a mí que vienen unos comensales que no van a comer», le replicaba Jordi Cruz.

«Si yo por mi te lo emplato ahora mismo, como si no me lo quieres valorar», defendía Ana. «Es una falta de respeto no tenerlo hecho», insistía Jordi Cruz. «Pero si es que mira las bandejas si están vacías», insistía la sevillana. «¿Ana tu quieres un delantal negro?», le preguntaba el chef. «Si lo voy a recibir igual», respondía ella. «Si, pero no quiero faltas de respeto», le contestaba el chef.

«¿Nos podemos salir ya?», preguntaba Ana queriendo abandonar las cocinas y olvidarse de todo lo que había sucedido. «No vas a ninguna parte, te quedas aquí tranquilita. No quiero faltas de respeto. No la pagues conmigo», terminaba de decirle Jordi Cruz. Mientras el resto de compañeros trataban de animar a Ana.

Jordi Cruz, rotundo contra Ana: «Esto es una vergüenza»

Pero lejos de quedarse ahí la cosa, en el momento de presentar los platos volvía a haber un fuerte desencuentro entre Ana y Jordi Cruz después de que tanto Ana como Jorge Juan se rieran de lo que les había ocurrido. «Lo sentimos pero la hemos liado», decía la sevillana. «La hemos liado parda», añadía.

«Jorge Juan , Ana», comentaba Jordi Cruz. «¿Qué?», respondía Ana con malas formas. «¿Cómo que qué?¿Qué habéis hecho en 75 minutos que justifique no presentar nada? ¿Y qué justifique hacer el ridículo nosotros? ¿Y qué justifique las faltas de respeto?», preguntaba muy enfadado el chef. «Lo siento chef», le decía Ana.

«No, yo ya no siento nada. Si de verdad os supiese mal dejar de comer a nuestros compañeros habríais estado alicaídos y habéis estado de cachondeo. Deberías recuperar la humildad que tenías al principio y nos entenderíamos mejor. Poneos las pilas porque esto es una vergüenza»