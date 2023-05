‘Fiesta’ somete a Yaiza Martín a una hipnosis y lo que deja al descubierto crea impacto

Yaiza Martín ha sido una de las protagonistas del programa ‘Fiesta’ este fin de semana. Si el sábado la canaria sufría una bajada de tensión tras sincerarse sobre su pasado, este domingo, 28 de mayo, se ha tenido que enfrentar a su sesión de hipnosis.

Durante la regresión, la novia de Ginés Corregüela ha destapado desgarradores capítulos de su vida, como el grave accidente que sufrió y que le truncó la vida, o su durísima infancia marcada por los malos tratos de su madre. No ha sido nada fácil. De hecho, Emma García empezaba la conexión con Yaiza diciendo que «la hipnosis te ha dejado tocada». Algo que ella corroboraba. Además, reconocía que no recordaba nada de la experiencia y quería ver las imágenes para saber qué había contado en ese estado: «Estoy expectante».

El primer tema que salió a relucir fue su relación con su madre. Durante la regresión, Yaiza aseguró que había vivido momentos muy duros durante su infancia. «Yo siempre era la mala y siempre me portaba mal», lamentaba. Y añadía que «mi madre siempre decía que tenía que jugar con las niñas y yo me iba con los niños para jugar al fútbol. Le tenía que mentir y le mentí mucho para poder hacer lo que me gustaba».

«Mi madre siempre me pegaba, todos los días», reconoce Yaiza

«Me pegaba hasta que llegábamos a mi casa y cuando llegábamos a casa me pegaba con la coleta contra la pared. Me tenía que llevar al médico y hasta que llegaba me estaba pegando porque… te lo dije, te lo dije. Mi madre siempre me pegaba, todos los días», relataba Yaiza, dormida.

A la pregunta de si creía que su madre había sido dura con ella, la canaria reconoció que sí, «con mi hermano no era así. Era como que no me podía ni ver». Pese a esto, la exconcursante de ‘Supervivientes 2023’ reconocía querer mucho a su madre: «Cuando ella gritaba, yo gritaba más. Me quise defender. No nos entendíamos porque… porque somos iguales. Pero yo la quiero mucho».

Otro de los temas de los que Yaiza Martín habló durante la regresión, fue sobre su relación con Ginés. A la pregunta de qué persona le estaba dando equilibrio, ella no lo dudó, y dio el nombre de su pareja: «Sí, lo quiero mucho. Me siento protegida con él», ha confesado, emocionada. Pero, además, reconocía que le quería mucho «porque me escucha y también me entiende y también me corrige».

El terrible accidente que truncó su vida: «Me quedé sin piernas»

Por último, salió a la luz el terrible accidente que la canaria sufrió hace tiempo. Así lo recordaba ella: «Yo me apunté a una academia de policía local. Había una cafetería enfrente y había que cruzar la carretera. Todos cruzaron un paso de peatones y dicen: ‘corre, corre que viene un coche’. Vi dos luces que venían muy rápido y me metí detrás de unos cubos de basura y al meterme detrás se llevó a los cubos de basura por delante y a mí también».

«Yo recuerdo todo, pero no tenía dolor. No sentía nada, la pierna, cada vez menos», relata. La exsuperviviente ha explicado que su mayor miedo era que ese accidente le impidiera hacer lo que más le gustaba: «Como me iba a quedar yo sin jugar al fútbol nunca más».

Esa dolorosa experiencia supuso un parón para ella: «Se me truncó todo, se me paró la vida». Por suerte, consiguió recuperarse, pero la convalecencia fue muy larga y dura: «Me quedé sin piernas y sentada en una silla de ruedas un montón de tiempo».