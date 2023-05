El motivo de la desaparición de Jorge Fernández en ‘La Ruleta de la Suerte’ sin previo aviso

Lo que se ha vivido este miércoles en ‘La ruleta de la suerte’ es inaudito. Y es que no es normal que un programa de televisión comience y el presentador no aparezca en pantalla. Y menos si es un programa grabado como es el caso del concurso que presenta Jorge Fernández en Antena 3.

Así, este miércoles, el programa comenzaba como cada día con Joaquín Padilla, el líder de la banda musical dando paso tanto a los concursantes de ‘La ruleta de la suerte’ como a Jorge Fernández y la azafata del concurso, Laura Moure.

«Y, ahora, con todos ustedes, nuestros presentadores favoritos. Llegan Laura Moure y Jorge Fernández«, anunciaba Joaquín Padilla entre los vítores del público. Sin embargo, tan solo aparecía la azafata. ¿Pero donde estaba el presentador?

Al ver que había mucha sorpresa, Laura Moure era muy clara: «Solo yo, solo yo, Jorge no está». Pero era justo entonces cuando Jorge Fernández entraba al plató completamente sulfurado por uno de los laterales del plató al haber comenzado el programa sin él.

«Pero, ¿dónde estabas?», le preguntaba Laura Moure a su compañero. «Yo que sé, venía por aquí y hemos empezado antes», le respondía Jorge Fernández a la azafata de ‘La ruleta de la suerte’. Asimismo, el presentador no dudaba en reconocer que llegaba «tenso» al plató por la situación que se había vivido.

«Vaya susto. No os creáis que esto ha sido una broma, qué va, qué va… que me ha pillado de verdad», explicaba Jorge Fernández a los concursantes y a todo el público tanto en el plató como en casa. «Me dicen que están grabando ya: ‘¡coño!, pues voy'», soltaba el presentador.

Tras ello, Jorge Fernández no dudaba en dirigirse al director del programa por la que le había liado. «Nacho, ¿por qué has empezado sin mí? Porque te ha dado la gana, pues ya está», soltaba el presentador antes de seguir con el programa.

«Para que veáis que el presentador no es importante, que no es nada ya, que empiezan sin él ya. Es que el otro día decía es que no respetan nada, es que siguen sin respetar nada ya», terminaba quejándose Jorge Fernández antes de dar paso a los concursantes y comenzar el concurso.