El incendiario pronunciamiento de Karmele Marchante sobre el fin de ‘Sálvame’: «Son una mafia»

Ahora que ‘Sálvame‘ se termina tras 14 años en emisión toca hacer balance. Y a la hora de ver auténticos momentazos del pasado se puede ver a colaboradores que se marcharon del programa con polémica. Es el caso de Karmele Marchante, que desde que dejó el programa allá por 2016, no ha parado de criticar al formato de La fábrica de la tele, a Jorge Javier Vázquez y a muchos de los que fueron sus compañeros como Kiko Hernández.

De hecho, en diciembre de 2022, Karmele Marchante se atrevió a denunciar que en ‘Sálvame’ se sintió «maltratada, vejada y humillada» y se mostró muy crítica con Jorge Javier Vázquez al que llamó «enano psicópata».

Por eso, había muchas ganas de saber cuál sería la reacción de Karmele Marchante a la cancelación de ‘Sálvame’ por parte de Mediaset. Su primer movimiento sorprendió (y mucho) pues fue darle me gusta al mensaje de Gabriel Rufián en el que lamentaba la desaparición del programa de Telecinco.

Tras ello, fue el diario La Razón el que trató de saber cuál era su opinión sobre la cancelación del formato pero ella optó por el silencio. Sin embargo, hace unos días concedía una entrevista a La Otra Crónica de El Mundo en la que sí respondía a si se alegra del final del programa.

«Ni me alegro ni me dejo de alegrar . Tengo relación con gente de la redacción y los puestos de trabajo me importan, porque sé lo que es», empieza diciendo Karmele Marchante confesando así que guarda amistad con muchos de los trabajadores de ‘Sálvame’ de detrás de las cámaras.

Sin embargo, el resto de personas, los que si dan la cara como Jorge Javier Vázquez, los colaboradores e incluso los directores no le dan ninguna pena. «Pero por los directores, el plató y el cabeza de plató sí que me alegro. ¡Que se fastidien!», asevera sin ningún pudor.

Karmele Marchante, alto y claro: «La misoginia de ‘Sálvame’ es incurable»

Una de las críticas que no ha parado de hacer estos años a ‘Sálvame’ es la misoginia. Por eso, cuando Karmele Marchante ve que en los últimos años el programa ha ido de feminista a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco es clara. «Feminismo de salón, del que se aprende en cinco minutos porque queda cool decirlo. La misoginia que tienen en Sálvame es incurable», sentencia.

«Son gente nefasta, letal e inculta que solo sabe de bronca, insultar, chillar… Una mafia rosa que compra bebés y maltratadores de manual», concluye sin cortarse sobre el formato de La fábrica de la tele en el que se mantuvo durante ocho años.