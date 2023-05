El impactante giro en ‘La Promesa’ tras la boda de Manuel y Jimena que lo cambia todo

Este lunes 8 de mayo, ‘La Promesa‘ se vestía de gala para la boda de Manuel y Jimena. Lo hacía con unos días de retraso después de que el capítulo 89 estuviera previsto emitirse el viernes. Sin embargo, debido a la semifinal del Madrid Open de Tennis, TVE optó por cancelar su emisión y posponerlo para este lunes.

Así, los fans de ‘La promesa’ han asistido por fin al enlace de Manuel (Arturo Sancho) y Jimena (Paula Losada). Una boda que podía irse al traste si Jana (Ana Garcés) optaba por liarla y hacer recordar a Manuel que él en realidad de quién está enamorado es de ella.

Sin embargo, ni Jana ni el Marqués (Manuel Regueiro) han conseguido enturbiar la celebración y que el sí quiero no se produjera. El primero en tratar de convencer a su hijo de que diera marcha atrás con sus planes de casarse era el Marqués. «El problema económico de La Promesa se ha terminado, así que no tienes que casarte con Jimena si no quieres», le advertía.

Pero los problemas de memoria de Manuel impedían que el heredero del Marquesado de Luján supiera a qué problemas económicos se refería su padre y que él no sepa que en realidad jamás quiso a la que fue la mujer de su hermano.

«Padre, estoy enamorado de Jimena, y quiero casarme con ella», le decía Manuel a su padre. Y es que parece que el trabajo que han realizado tanto la marquesa como la propia Jimena desde que tuvo el accidente de avioneta ha surtido efecto.

Jana, llora desconsolada y se presenta en la boda

Mientras, Jana está completamente destrozada al saber que el día que más temía ha llegado. Y es que ve como el amor de su vida va a casarse con alguien a quien no quiere. Así, no para de leer la nota que Manuel le escribió para fugarse juntos antes de tener el accidente.

«No puedo estar sin él. Me he dado cuenta que lo que el señorito Manuel haya olvidado es solo suyo, pero lo que yo recuerde es de los dos», confesaba entre lágrimas a su amiga María Fernández. Finalmente, Jana decide armarse de valor y presentarse en la ceremonia con la intención de pararla.

Pero Jana no llega a tiempo. Así, Manuel y Jimena han terminado dándose el sí quiero prometiéndose fidelidad y amarse y respetarse hasta la muerte. Es justo cuando el párroco pregunta si algunos de los presentes tiene que decir algo cuando Jana intenta llegar al altar pero no lo consigue y ella se queda completamente rota.

Y en el capítulo de este martes de ‘La Promesa’…

Alonso promete a Catalina que el dinero de la dote de Jimena solucionará las deudas de La Promesa. La propia Jimena y Cruz cantan victoria.

Pero el nuevo matrimonio corre peligro cuando Manuel invita a volar a Jana en su avión y el olor de su pelo reaviva sus recuerdos. El joven heredero interroga a Mauro para saber más sobre ella… Y la información que escucha le hace replantearse su viaje de novios.

Petra escucha a escondidas una discusión entre Gregorio y Rómulo, y descubre que Pía sigue embarazada. No duda en soltar comentarios maledicentes contra la ama de llaves… y en contárselo a su señora.

Cruz le cuenta a Curro que su padre postró a su madre en una silla de ruedas traes una paliza, y el muchacho parece dispuesto a vengarse de él.

Candela recibe una nueva carta para hablar de su pasado, y esta vez viene firmada por don Camilo. Lope se lo cuenta a Simona, quien decide coger el toro por los cuernos y ser ella misma quien desvele a su amiga lo que le quiere contar el falso cura.