El humorista Manu Sánchez confirma a Juan y Medio que tiene cáncer

Manu Sánchez es una de las estrellas de Canal Sur junto a Juan y Medio. El humorista y presentador de ‘Tierra de talento’ visitaba precisamente a Juan y Medio este martes en ‘La tarde aquí y ahora’ para hacer un triste anuncio a los espectadores.

Y es que Manu Sánchez ha revelado que le han detectado un cáncer testicular por lo que se retira temporalmente de la televisión y dejará su puesto en el talent show que emite Canal Sur la noche de los sábados.

«Ahora toca parar un poquito. Durante un tiempo no podré estar asomándome como me gustaría a ‘Tierra de Talento’ porque desde el pasado 19 de abril me han diagnosticado cáncer», explicaba Manu Sánchez ante la atenta mirada de Juan y Medio.

Tras ello, el humorista y presentador andaluz ha tratado de tranquilizar a todos sus seguidores. «Después de ponernos en lo peor durante un tiempo, mientras que van diciendo el apellido y de cómo viene, uno se pone en lo peor. Tener miedo es inevitable pero tengo un montón de cosas mucho más fuerte que el miedo», aseguraba.

«El cáncer es en el testículo. Hay metástasis en los ganglios. Pero por suerte la metástasis del cáncer de testículo es de las muy curables. Ya he pasado por quirófano, me han quitado el huevo malo con su tumor», contaba entre risas. «Si yo ya tenía mala leche, ahora con un huevo como Franco ya verás tú», sentenciaba.