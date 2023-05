A Joaquín Prat le basta esta única y demoledora palabra para dar sentencia a Shakira

Shakira vuelve a estar de actualidad tras el lanzamiento de su última canción en la que se dirige directamente a sus hijos tras su ruptura con Gerard Piqué. Como era de esperar, el nuevo tema de la colombiana está dando mucho que hablar. Y el asunto lo trataba este martes ‘El programa de Ana Rosa‘, donde Joaquín Prat explotaba contra la cantante.

En el videoclip que ha publicado Shakira no solo se dirige a sus hijos tras su ruptura con el futbolista, también cantan los menores. Ambos, con su madre en medio, tocan el piano y cantan desde su vivienda de Barcelona; allí se ve a la artista empaquetar todos los recuerdos de los tres en cajas.

Tras ver un fragmento de la canción de Shakira, el primero en pronunciarse era Alessandro Lequio. «En el momento en el que estamos de máxima protección de la infancia, a mí me parece que estas cosas no encajan. Y si se hacen, no deben recibir el aplauso. No estamos en tiempos de hace 40 años. Esos tiempos han pasado. Me parece muy mal. Me lo hacen a mí y no te puedo explicar cómo reacciono», sentenciaba.

«El videoclip es escalofriante»

Poco más tarde era Joaquín Prat quien estallaba contra Shakira, aunque valoraba positivamente el tema: «La canción es muy bonita, los niños tienen una voz muy dulce, pero el videoclip es escalofriante. Es una utilización de dos menores que me imagino que para narrar una realidad de la que los propios menores han sido partícipes y entiendo que a Piqué no lo ha hecho ninguna gracia».

Aunque ni Shakira ni Piqué se han pronunciado sobre la polémica por la utilización de los niños, se entiende que la cantante habría pedido permiso al futbolista. De no ser así, podría enfrentarse a consecuencias legales. De hecho, ella misma explotaba después de que su hijo Milán apareciera en la Kings League sin su consentimiento. «La cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un proyecto deportivo», manifestó su gabinete.