Torito confirma la oferta de ‘MasterChef Celebrity 8’ y por qué es rechazado al final

Los fogones de ‘MasterChef‘ no se apagan. Mientras TVE emite la undécima edición del talent, la más grande de la historia al contar con doble gala semanal y hasta 30 concursantes; Shine Iberia ya tiene todo listo para comenzar las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity 8’.

Y es que TVE confirmaba este miércoles los nombres de los 15 concursantes que intentarán luchar por convertirse en el nuevo ganador del talent de cocina en relevo de Lorena Castell.

Entre el casting encontramos al torero Jesulín de Ubrique, al actor Jorge Sanz, al ex jinete y empresario Álvaro Muñoz Escassi y a la presentadora Tania Llasera, tal y como El Televisero avanzó en exclusiva. Además también a los actores Eduardo Casanova, Miguel Diosado y Blanca Romero y a los cómicos Jorge y César Cadaval, Los Morancos.

También veremos en ‘MasterChef Celebrity 8’ a la presentadora Toñi Moreno, la artista y modelo Palito Dominguín, la modelo Sandra Gago y el modelo y creador de contenidos Daniel Illescas.

Torito no supera el proceso de selección de ‘MasterChef Celebrity’

Cabe decir que todos los años, Shine Iberia hace un profundo proceso de selección a los famosos que quieren participar en ‘MasterChef Celebrity’. Entre los famosos que hicieron este año el casting se sitúa un célebre reportero y cómico, Quique Jiménez ‘Torito’, tal y como él mismo ha revelado.

«Al final no estaré en la nueva edición de Masterchef Celebrity pero me lo he pasado muy pero que muy bien en el proceso de selección. Gracias @mrey @shineiberia y Tina por el buen trato recibido en todo el proceso. Larga Vida a MasterChef. Le mando toda la suerte del mundo a @palitodominguin que fue con la que compartí casting!!! Gracias @rtve @rtvecomunicacion«, escribía Torito en su cuenta de Instagram.