Sandra Golpe toma partido en lo de Ana Obregón y es imposible ser más clara

Desde hace dos semanas no se habla de otra cosa en España. Es la conversación que se tiene en todas las reuniones de amigos y familiares y es el tema más comentado en todas las tertulias televisivas. No hay rostro famoso que no se haya manifestado sobre el asunto de Ana Obregón. La última en mostrar su opinión ha sido Sandra Golpe.

La directora y presentadora de ‘Antena 3 Noticias 1‘ ha dedicado su último editorial en La Razón a reflexionar sobre la noticia de Ana Obregón y como el asunto ha dado el salto incluso a la política con diferentes líderes políticos pronunciándose a las puertas del Congreso.

«Ana Obregón, madre y abuela. Ana Obregón, ¿egoísta o valiente? Ana Obregón, ¿demasiado mayor para criar? ¿Tendrá problemas con la Justicia al registrar a su bebé en España? Resultaría más oportuno que el debate público se centrara en cuestiones que afectan a nuestro bolsillo, a nuestra seguridad, a nuestra política. Pero la emoción, una vez más, puede con lo racional. Y el debate sobre la gestación subrogada sigue sin estar resuelto. Parece mentira, con los miles de niños españoles nacidos ya por esa vía», empieza diciendo Sandra Golpe.

Tras ello, Sandra Golpe no duda en decir que no entiende la revolución del caso de Ana Obregón cuando ha habido miles de ejemplos de gestación subrogada antes que el de la actriz y presentadora. «No solo conozco casos de famosos que han optado por la subrogación. Tengo cerca a varias parejas gays que han sido padres de esa manera, yéndose al extranjero. Varias amigas heterosexuales, a los cuarenta y tantos, sin pareja estable, han recurrido a clínicas españolas para ejercer la maternidad en solitario, y les va de maravilla con sus niños (sin figura paterna). Efectivamente, hace ya mucho que conviven diferentes tipos de familias en nuestro país», recalca.

Pero además, Sandra Golpe no duda en comparar esto con la ley que permite abortar a los 16 años. «¿Vamos a poner ahora el grito en el cielo? ¿En España? Si aquí podemos abortar a los 16 sin consentimiento paterno, podemos elegir una eutanasia, podemos cambiarnos de sexo con facilidad… La ciencia nos ha cambiado y nos seguirá cambiando», asevera la presentadora de Antena 3.

Sandra Golpe da la cara por Ana Obregón

Por otro lado, Sandra Golpe confiesa que de verse en el caso de Ana Obregón ella podría haber hecho lo mismo. «Ojalá nunca tenga que verme en la situación terrible de ver morir a mi hijo. Pero ya te adelanto que si él me pidiera, como última voluntad, dejar descendencia, esta que te escribe actuaría. Sí, una madre como yo empatiza con la explicación que se nos ha ofrecido, y no se atreve a unirse al carro de las críticas furibundas», sentencia.

Por último, Sandra Golpe hace referencia a dos de las críticas que se han hecho a Ana Obregón: el ser madre-abuela a los 68 años y el vender públicamente a su hija. Con respecto a lo primero, la presentadora de ‘Antena 3 Noticias’ defiende que Ana lo tendrá todo bien atado. Y con respecto a lo segundo, defiende que «buena parte de los beneficios que obtenga de la revista HOLA irán a la fundación de su hijo contra el cáncer».