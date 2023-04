Risto entona el mea culpa con Esther Aranda tras «machacarla» en ‘OT’: «Quería destruirlo»

Risto Mejide y Esther Aranda se han reencontrado en ‘Viajando con Chester‘ 15 años después de una de las ediciones de ‘Operación Triunfo’ más polémicas. La concursante se veía este martes las caras con quien fuera su mayor crítico, además desde el jurado, en el talent musical, algo que ella nunca llegó a entender.

Desde el primer momento, Risto Mejide agradecía a Esther Aranda que se prestara al reencuentro. «Eres la primera persona que se sienta aquí, tras haber sido juzgada por mí. Como todos los invitados, no has cobrado ni un euro por sentarte aquí. Ahora eres empresaria y tienes la vida hecha, por lo que esto no es ninguna promoción para ti», recalcaba el presentador. «Vengo porque tenía muchas ganas de verte», añadía ella.

Esther Arnada también acudía al formato de La Fábrica de la Tele en busca de explicaciones. La joven tuvo que escuchar de Risto criticas como «eres el producto más defectuoso» o «ese sonido que he escuchado no puede salir de una boca». «Me machacaste a tope y siempre me ha perseguido la pregunta de ‘¿este tío por qué es tan capullo conmigo?‘ ¿Por qué conmigo, tío?», le preguntaba ella en busca de explicaciones.

Antes de empezar con sus razones para hacerlo, Risto Mejide hacía autocrítica: «No me siento orgulloso de muchas valoraciones que he hecho, vaya por delante. Me he equivocado muchas veces. El problema es que en tele te ve todo el mundo. Esas galas las veían 4 millones de personas. También habría que hacer un examen de por qué una figura como la mía lo petó tanto durante tres ediciones de ‘OT‘».

Risto Mejide y Esther Aranda hablando de ‘Operación Triunfo’.

La triunfita tenía claro las razones, por el «morbo». «Me iba hecha una mierda. Si me pasa ahora sería diferente, yo no veía el espectáculo. Me subía al escenario y me dolía la barriga de los nervios. Cuando me bajaba del escenario la gente me abucheaba. A día de hoy se te hubiera tachado de machista, de mil cosas. En tu defensa diré que te lo permitían los que estaban por encima de ti. Aquello era un circo«.

Risto Mejide, alto y claro: «Odiaba ‘Operación Triunfo’ y quería destruirlo»

«¿Quieres que te hable de mi motivación? ¿De por qué hice aquello? Yo odiaba ese formato. Con todas mis fuerzas. De hecho, se lo dije así a los productores antes de entrar: ‘Si voy, es para decir todo lo que pienso y eso no es bueno’. Es evidente que luego dio audiencia y nos reportó ingresos a ambas partes, pero mi motivación era ir a por el programa. Mis enemigos, aunque no te lo creas, no erais vosotros», manifestaba Risto Mejide, dejando a cuadros a la concursante.

La relación de Risto con los responsables del programa es nula. «La prueba es que me enfrenté a las máximas instancias. No me hablo con ellos [Cruz y Mainat] y eso es público. También me enfrenté al presentador [Jesús Vázquez]. Yo iba a por el formato». Ante esta revelación, Esther solo podía plantearse una duda: «Pero, ¿por qué te metes en un proyecto que no te gusta?». A lo que el publicista aclaraba: «Para destruirlo. Tan mal no me fue«.

Además, Risto Mejide destapaba las presiones que sufría por parte de la productora. «Había otra chica que era la favorita del productor, me dijo que era la que tenía que ganar y fue el inicio del fin de mi relación con él. Yo tenía que aplicar mi criterio, no lo que me decía él. Me venía a condicionar y yo no iba a votar a la que me dijera. Fue cuando empecé a defender a Virginia del acoso de la Academia y del resto de producción. Y esa fue la que ganó, por encima de Pablo López, pero la hizo ganar el público no yo», sentenciaba Risto.

Y para acabar, el publicista volvía a pedir perdón a Esther Aranda: «Este Risto que ves no es el mismo de hace 15 años. Lo siento mucho, de verdad, que ojalá no hubieras tenido que pasar por eso«. Por su lado, ella zanjaba el tema: «Fuimos un daño colateral y no te guardo rencor, te tengo mucho cariño y no vivo en el odio, ni contigo ni con nadie».