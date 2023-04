Jesús Vázquez desempolva el peor momento de su vida laboral con Risto: «Se comportó mal»

La relación entre Risto Mejide y Jesús Vázquez nunca ha sido idílica. Ambos protagonizaron un fuerte enfrentamiento en directo en 2009 durante una de las galas de ‘Operación Triunfo’, algo que marcó para siempre su relación. Ahora, catorce años después, el presentador se ha pronunciado sobre cómo es su relación con el publicista después de su reencuentro en el ‘Chester’ y en ‘Factor X’.

«Todo el mundo conoce la historia… Con Risto he tenido un largo camino que empezó muy mal, que se puso luego peor incluso con él protagonizando uno de los peores momentos profesionales de mi vida, que no me hubiera gustado hacer, y en el que me pudo la ira y la rabia porque para mí se comportó muy mal», empieza recordando Jesús. «En ‘Operación Triunfo’ todos se comportaban muy mal, pero llegó un momento que ya no aguanté más y tuvimos unas trifulcas horribles. Le eché del plató», añade Jesús Vázquez en una entrevista en Men’s Health.

Durante años su relación fue muy mala hasta que Risto Mejide dio el paso y decidió pedirle disculpas por su comportamiento: «Con el tiempo, él me ha pedido perdón. Y yo lo he perdonado porque disculparse es importantísimo en la vida». Asimismo, ha desvelado cómo es su relación en la actualidad. «Tenemos una relación bastante cordial porque él cambió mucho. El amor y su hijo le cambiaron la vida; ahora su situación es diferente, pero vamos, que hay buen rollo y sin rencor a día de hoy», sentencia.

La fuerte discusión en directo que dinamitó su relación

La actitud de Risto Mejide como jurado de ‘OT’ no era del agrado de Jesús Vázquez, quien explotó al escuchar un comentario del publicista hacia Ángel Capel: «Cada vez abres más los ojos y cierras más la boca, pero yo te entiendo. En esa Academia yo también tendría muchísimo cuidado de dejar los orificios abiertos«. En ese instante, Jesús Vázquez paralizó el programa en seco.

«Lo siento Risto, pero tengo que protestar, porque me parece que ha sido totalmente fuera de tono lo de los orificios y eso. Me parece un gesto homófobo que se suma a muchos feos que has tenido», le soltó el presentador, provocando el enfado de Risto Mejide: «¿Perdón? Los «heteros» también tenemos orificios». En ese instante, el presentador no quiso darle más importancia y procedía a irse a publicidad, algo que no le dejaba el miembro del jurado de ‘OT’.

«Perdóname tú ahora, pero a mí no me tachas de homófobo y te vas a publicidad. Y te digo otra cosa, y te lo digo a ti como a mis amigos gays: me molesta muchísimo esta hipersensibilidad que tenéis, que por cualquier cosa os sentís aludidos. Lo siento, pero no iba por ti», le señalaba. A lo que Jesús Vázquez respondió que «No me he sentido aludido, es que cuando uno es grosero, es grosero». «A mí no me digas lo que puedo hacer en mi programa», sentenciaba Jesús.