Marisa Martín Blázquez airea lo que esconde la exclusiva de Obregón y dará mucho que hablar

Ana Obregón ha dado un vuelco a la historia con una entrevista en la que rompe su silencio después de días de numerosas teorías y desvela que la recién nacida es en realidad hija de su hijo Aless Lequio y que, con esta deseada llegada, ha cumplido una de sus últimas voluntades antes de fallecer: tener descendencia. Todo ello ha sido comentado en ‘El programa de Ana Rosa’ y, durante la tertulia, Marisa Martín Blázquez ha dado algunos datos que darán que hablar.

Tras muchas especulaciones, la actriz y presentadora ha resuelto la incógnita: el padre de la criatura es biológicamente su hijo Aless y se trata de un deseo que dejó por escrito antes de morir mediante un testamento ológrafo, es decir, por su puño y letra y no con presencia notarial. Además, admite que no descarta más nietos ante esa voluntad de Aless de tener cinco hijos.

Al hilo, le cuenta a ¡Hola! lo providencial que va a ser para ella la llegada de Ana Sandra Lequio Obregón al mundo. «Yo me morí el 13 de mayo de 2020 y he vuelto a nacer el 20 de marzo de 2023, tal cual. Ahora es mi obligación estar feliz para ella y, además, mi estabilidad emocional, ahora mismo, depende de ver crecer feliz a esta niña», declara.

El proceso reconoce que ha sido arduo: «No se produjo al primer intento, ni mucho menos; han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo. Ha sido una batalla, un largo camino, pero es lo que me ha mantenido con vida. Es que si no fuera por esto, yo ya no estaría aquí».

Además, Ana Obregón tiene claro que va a hacer todo lo que esté en su manos para que la niña esté cerca de su padre: «Va a dormir en el cuarto de su papá, de Aless. Es un cuarto en el que no he tocado nada todavía, porque no me siento capaz. Iba a hacerle un cuartito aparte, pero le dije: Vas a dormir con tu papá, que te va a cuidar como un ángel por las noches».

En definitiva, una exclusiva que ha dado numerosos titulares y sobre la que ‘El Programa de Ana Rosa’, por boca de la periodista Marisa Martín Blázquez, ha dado más datos. Datos que darán que hablar y que alimentan la controversia: «Me hablan de que se habría pagado una cantidad indecente de dinero», asegura sobre la suma de dinero que habría cobrado Ana Obregón por dar esta expeditiva entrevista.

Además, la tertuliana no se ha quedado ahí y, en base a información que ha confirmado con fuentes solventes, ha adelantado en directo que no será la última exclusiva que ofrecerá sobre la recién nacida, ya que, según Marisa, habría pactado con la revista lo que se llama «un pack».