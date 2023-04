Los 7 estrenos semanales que cierran abril con ‘Peter Pan y Wendy’ y el misterio de ‘Citadel’

Última semana de abril. Última semana de estrenos antes de la llegada de mayo y el verano. Aunque abril no ha sido un mes repleto de grandes títulos, sí que ha habido cosas interesantes a lo largo de los días. Incluso esta última semana, con varias apuestas diferentes, arriesgadas y con mucha presencia española. Porque tenemos 3 estrenos semanales destacados creados en nuestro país: ‘Pollos sin cabeza’, ‘El hijo zurdo’ y ‘Tú también lo harías’. Tres propuestas muy diferentes entre sí, pero con grandes equipos detrás, y con varios de los nombres más destacados del panorama nacional.

También tendremos el nuevo live action firmado por Disney, previo al gran estreno que será este año ‘La Sirenita’. Estamos hablando de ‘Peter Pan y Wendy’. Viene acompañado de polémica, pero las críticas que ya han aparecido en redes destacan la belleza de la película, y la firme dirección de David Lowery. Pero no es la única propuesta diferente. También habrá hueco para el terror con la segunda temporada de ‘From’; la acción sin cuartel de los hermanos Russo con su nuevo proyecto, ‘Citadel’ y el crimen real que será recreado en este caso por Elizabeth Olsen en la misteriosa ‘Amor y muerte’.

Así que esta última semana de abril, hay estrenos para todos los gustos. Os hemos resumido en esta lista los más interesantes.

Estrenos en Prime Video

28 de abril: ‘Citadel’ (SERIE)

Sinopsis: Hace 8 años de la caída de Citadel. La agencia mundial de espionaje independiente, encargada de velar por la seguridad de todos, fue destruida por agentes de Manticore, un poderoso sindicato que manipula el mundo desde las sombras. Tras la caída de Citadel, los agentes de élite Mason Kane y Nadia Sinh intentan escapar con vida, pero pierden todos sus recuerdos. Desde entonces han permanecido ocultos, construyendo nuevas vidas con nuevas identidades, sin ser conscientes de su pasado. Hasta que una noche, Mason es localizado por su antiguo colega de Citadel, Bernard Orlick, que necesita desesperadamente su ayuda para impedir que Manticore establezca un nuevo orden mundial.

‘Citadel’ es uno de los estrenos más interesantes (y enigmáticos) en lo que llevamos de año. Prime Video vuelve a hacer una apuesta arriesgada y diferente, a lo que nos tiene acostumbrados últimamente, y busca construir una franquicia internacional. De hecho, ya se han empezado a plantear sus homónimos en India e Italia.

Un thriller de acción, de espías, y con un reparto liderado por Stanley Tucci (‘El diablo viste de Prada’), Richard Madden (‘Juego de Tronos’) y Pryanka Chopra (‘Quantico’). Pero eso no es lo más importante, sino que los productores son los mismísimos hermanos Russo. Sí, los artífices del mejor Marvel. A saber: ‘Capitán América: el soldado de invierno’ o ‘Vengadores: Infinity Car’. Lejos de la llamada Casa de las Ideas, los Russo no acaban de dar con la tecla del éxito. ‘Cherry’ fue un fracaso, pese a contar con Tom Holland. ¿Quizá ‘Citadel’ sea el proyecto que estaba buscando?

Estrenos en HBO MAX

27 de abril: ‘Amor y Muerte’ (SERIE)

Sinopsis: Narra la verdadera historia de dos parejas: los Montgomery (Candy y Pat) y los Gore (Betty y Allan). Estos son aparentemente unos buenos amigos que asisten a la iglesia y disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas… hasta que una aventura extramatrimonial lleva a alguien a empuñar un hacha.

¿Cómo no vamos a querer ver una serie con Elizabeth Olsen sobre uno de los casos de asesinato más notorios de la historia reciente de Estados Unidos? Este proyecto, que cuenta con Olsen y Jesse Plemons, lleva la firma de David E. Kelley. Sí, el mismo creador de ‘Big Little Lies’. ¿A qué cada vez os va llamando más la historia? Olsen es una de las actrices más valoradas de la actualidad, y regresa al mundo televisivo tras la brillante ‘WandaVision’.

Jessica Biel ya interpretó a la protagonista en la interesante ‘Candy’, de HULU. Y es que es uno de los casos más famosos y surrealistas. Engaños, traiciones, desamor, drama judicial y asesinato. Un cóctel perfecto que salta por los aires en el momento menos pensado. Una apuesta segura de cara a los premios de la temporada, donde Olsen volverá a estar nominada casi con total seguridad.

28 de abril: ‘Pollos sin cabeza’ (SERIE)

Sinopsis: Sigue la vida de Alberto Martín Ruiz, un ex futbolista y actual representante de jugadores al que todos llaman “Beto”, quien acaba de establecerse por su cuenta montando su propia agencia de representación. Beto intenta mantener un equilibrio entre su delirante mundo profesional y su inestable vida personal con la ayuda de su novia Sonia, una chica que le conoce como nadie y le pone los pies en la tierra. Justo cuando las cosas empiezan a funcionar, llega el desastre: su jugador más potente se va y su novia le deja.

Desde HBO Max vuelven a apostar por la ficción nacional. Esta vez con una comedia incisiva y satírica sobre el mundo del fútbol. Corregimos. Sobre el mundo que hay detrás del mundo del fútbol. Representantes, estrellas repletas de ego y caídas en desgracia. Todo lo que tiene un buen drama deportivo, pero esta vez aderezado con la vibrante interpretación de Hugo Silva.

Siete episodios que llevan la firma de la productora de Álex de la Iglesia y Carolina Bang. La serie fue presentada en el Festival de Málaga y una de las sorpresas es que el guionista principal es Jorge Valdano, hijo del mítico futbolista. Hugo Silvia no estará solo, ya que el reparto está plagado de caras conocidas, como Dafne Fernández, Óscar Casas o Gorka Otxoa. Una de las series españolas de la temporada.

28 de abril: ‘From’ (Temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: Verdades ocultas sobre la naturaleza y los orígenes aterradores de la ciudad comienzan a surgir, incluso cuando la vida de sus residentes se ve sumida en el caos por la llegada de misteriosos visitantes.

‘From’ fue una de las sorpresas del año pasado. Una historia con aroma a ‘Perdidos’ (de hecho, comparten a uno de sus protagonistas, Harold Perrineau), con ecos a ‘Smile’ y a ‘Wayward Pines’. Una historia de terror claustrofóbico, repleta de secretos y de misterios sin resolver. Aunque no tuvo mucha repercusión en nuestro país, se las ingenió para ir ganando cada vez más adeptos. Y ahora, pocos meses después de llegar la primera temporada, ya tenemos la segunda disponible en HBO MAX.

El último episodio de la primera temporada terminó por todo lo alto, repleto de cliffhangers que tendrán que resolverse en esta nueva tanda de capítulos. Porque aún hay mucho que resolver. Pero claro, si nos dieran las claves desde el minuto uno, ¿qué sentido tendría? Pueblo de rarunos repleto de secretos escondidos en el jardín. Bebe mucho de ‘Expediente X’, pero ha conseguido formar su propia imagen, y eso es de agradecer.

Estrenos en Disney Plus

26 de abril: ‘Tú también lo harías’ (SERIE)

Sinopsis: Un atraco a mano armada tiene lugar en la línea de autobús que conecta el aeropuerto con varias ciudades cerca de Barcelona. ¿El resultado? Los tres atracadores muertos, una persona en busca y captura y seis testigos incapaces de identificar al fugitivo. El agente Fran Garza (Pablo Molinero) y su compañera -y expareja- Rebeca Quirós (Ana Polvorosa) sospechan que los testigos no cuentan la verdad. Los seis aseguran no haberle visto la cara al asesino, pero todo apunta a que han hecho un pacto de silencio para proteger al fugitivo. El caso pronto se vuelve viral y la opinión pública se posiciona a favor del fugitivo utilizando el hashtag: #TúTambiénLoHarías.

“Cuando llevas a la gente al extremo es cuando se conocen a sí mismos, y lo que intenta ‘Tú también lo harías’ es llevarles al límite para que entiendan la brecha que hay entre los que creen que harían y lo que realmente luego deciden hacer”. Así define la serie David Victori, su creador. Y es verdad que ‘Tú también lo harías’ nos pone frente al espejo, enfrentándonos a decisiones moralmente cuestionables.

Ana Polvorosa y Pablo Molinero son dos de los protagonistas, junto a Michelle Jenner y Paco Tous. Una historia que invita a llegar hasta el final para entenderla en su conjunto. Disney Plus sigue buscando talentos en nuestro país y entregándonos series rodadas aquí. Así, ‘Tú también lo harías’ se suma a las más recientes ‘La chica invisible’ o ‘La última’.

28 de abril: ‘Peter Pan y Wendy’ (PELÍCULA)

Sinopsis: Junto a sus hermanos y Campanilla, una hada diminuta, viaja con Peter al mundo mágico de Nunca Jamás. Allí se encuentra con un malvado pirata, el Capitán Garfio, y se embarca en una emocionante y peligrosa aventura que cambiará su vida para siempre.

Últimamente no hay estreno de Disney sin que se vea envuelto por la polémica. También hacen mucho las redes sociales y los haters racistas y ultraconservadores. ¿Y cuál ha sido la polémica con este live action del clásico de J.M. Barrie? Fichar a una actriz negra para interpretar a Campanilla. A la gente le sorprende que un hada pueda ser negra, pero parece ser que aceptan la existencia de las hadas como algo normal… Esta nueva adaptación llega firmada por David Lowery, que entregó uno de los live action más interesantes y reivindicables de Disney: la revisión de ‘Pete y el dragón’.

Protagonizada por el casi debutante Alexander Molony y la hija de Milla Jovovic, Ever Anderson Jovovic, las pocas críticas que han salido poner a esta nueva película por las nubes. Una adaptación con sentimiento y visualmente increíble. Además, se nos olvida lo más importante: Jude Law como Capitán Garfio. Si con eso no os convencemos, ya no sabemos cómo podemos hacerlo.

Estrenos en Movistar Plus+

27 de abril: ‘El hijo zurdo’ (SERIE)

Sinopsis: Lola es una madre de clase acomodada con dos hijos que asiste a la deriva del menor de ellos, Lorenzo, hacia las oscuridades de un grupo radical. La historia sigue la huella de la actualidad más incómoda, y abunda, al narrar el conflicto de Lola, en la maternidad temprana y el antiguo estigma de ser zurdo. En el intento por comprender y recuperar a su hijo, Lola se relacionará con Maru, madre de diferente clase social que vive una situación similar a la suya.

María León protagoniza esta nueva serie de Movistar Plus+ que tiene un equipo detrás de alto nivel. No solo cuenta con el respaldo de la compañía de Telefónica, que siempre mima sus producciones hasta el más mínimo detalle, sino que cuenta con Rafael Cobos como creador. ¿Y de qué nos suena Rafael Cobos? Por ser doble ganador del Goya, con los guiones de ‘La isla mínima’ y ‘El hombre de las mil caras’. Además, Paco Baños se encarga de la dirección de los 6 episodios, cada uno de 30 minutos de duración.

Un drama intenso con tintes de thriller que va a dar mucho de que hablar estas semanas. Porque todo el equipo detrás funciona como un reloj. Un buen ritmo con un tema repleto de mensaje.