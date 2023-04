Jesús Vázquez se refiere en estos sorprendentes términos a Jorge Javier: «Está muy…»

Jesús Vázquez se convertía hace unos días en portada de la revista Men’s Health con un explosivo reportaje fotográfico y ofrecía una entrevista en la que, además de hablar de sus trucos para mantenerse así a sus 57 años, también se pronunció sobre su relación con algunos de los rostros más importantes de Mediaset; compañía a la que sigue ligado con un contrato de larga duración.

El popular presentador reconoció que su afinidad con Jorge Javier Vázquez no ha sido nunca para tirar cohetes. De hecho, para sorpresa de muchos, ha reconocido que hubo una época en la que no se llevaban «demasiado bien». «Somos compañeros y, al principio, nos costó un poco encauzar nuestra relación. Reconozco que no nos entendíamos muy bien, la verdad», sentencia.

«He trabajado con él y todo ha ido mejor. Creo que los dos hemos hecho un camino, él el suyo, yo el mío», prosigue. «Él está en un momento vital también, en el que ya está muy de vuelta de todo, en el que ya ha conseguido muchos logros profesionales que yo creo que él necesitaba o ansiaba tener. Ese éxito profesional ya lo ha tenido», opina Jesús Vázquez abiertamente sobre su compañero de cadena.

Respecto a cómo es esa situación entre ellos en la actualidad, el comunicador habla de «una relación muy cordial» con Jorge Javier, pero en ningún caso existe una estrecha amistad entre ellos ni mucho menos. Eso sí, en dicha entrevista admite que últimamente «me rio muchísimo con él».

Jesús Vázquez desempolva el peor momento de su vida profesional con Risto Mejide

En esa misma publicación, Jesús Vázquez también ha abordado su conflicto del pasado con Risto Mejide. Todo por un fuerte enfrentamiento en directo en 2009 durante una de las galas de ‘Operación Triunfo’, algo que marcó para siempre su relación. Ahora, catorce años después, las cosas son bien distintas.

«Con Risto he tenido un largo camino que empezó muy mal, que se puso luego peor incluso con él protagonizando uno de los peores momentos profesionales de mi vida, que no me hubiera gustado hacer, y en el que me pudo la ira y la rabia porque para mí se comportó muy mal», declara.

«Con el tiempo, él me ha pedido perdón. Y yo lo he perdonado porque disculparse es importantísimo en la vida. Tenemos una relación bastante cordial porque él cambió mucho. El amor y su hijo le cambiaron la vida. Ahora su situación es diferente, pero vamos, que hay buen rollo y sin rencor a día de hoy», zanja Jesús Vázquez.