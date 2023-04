Alexia Rivas pone sobre la pista algo muy elocuente sobre Lequio y da que pensar mucho

La última publicación de Ana Obregón en Instagram, en la que aparece con su hijo Aless Lequio y le dedica una emotiva carta, está dando que hablar. ‘Ya es mediodía’ ha debatido sobre si existe o no una excesiva sobreexposición por parte de la actriz y presentadora. Y una de las más expeditivas en su opinión ha sido la periodista Alexia Rivas.

«También lo hace Alessandro, también cuelga fotos de su hijo y por cierto con el mismo hashtag que Ana», ha puesto de relieve Joaquín Prat a fin de excusar a la bióloga. «Es verdad que Ana ha sido mucho más expresiva en sus sentimientos y en recordar a su hijo, pero yo me pongo en el lugar de Lequio y en el dolor que le puede causar ahora que estemos hablando de su hijo toda España. A mí, personalmente, si me ocurriera algo tan terrible, me supondría una depresión todo esto», ha comentado Ángela Portero.

Al hilo, Alexia Rivas ha sacado una conclusión muy clara de la postura que está adquiriendo Alessandro Lequio respecto al tema. «Yo creo que, si Lequio estuviera a favor de todo esto que ha hecho Ana, lo expresaría de una manera más contundente, se posicionaría y diría que no la criticaran porque Alessandro es un tío muy directo», ha apuntado la tertuliana. Un detalle, sin duda, muy elocuente.

De hecho, que el conde no deje de hacer ciertos matices desde ‘El programa de Ana Rosa’ –como por ejemplo sobre la existencia del testamento ológrafo– solo le llevan a una única reflexión: «Para mí todos los matices que hace Alessandro no benefician en nada a Ana. Los matices no son para echarle un cable, sino que son para sembrar más duda». Unas palabras de la también exconcursante de ‘Supervivientes’ que dan que pensar.

«Con lo cual, eso me lleva a tener una opinión muy formada sobre lo que está pasando Alessandro y creo que mucha gente lo piensa. Creo que él… no sé si decir horrorizado, pero estoy segura de que no le está gustando nada lo que está pasando», ha sentenciado Alexia Rivas para concluir.