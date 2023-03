Una soltera de ‘First Dates’ suelta semejante frase a su cita que le cuesta un chorreo de críticas

Este lunes, 20 de marzo, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates‘ con Paula y Noel como una de las parejas protagonistas de la noche. Ambos llegan dispuestos a encontrar al amor de su vida. Ella tenía claro lo que iba buscando, y, a primera vista, su cita no ha cumplido con sus expectativas.

Paula, una auxiliar de enfermería de Hospitalet, nada más llegar ha dejado muy claro cómo es: «La imagen que se lleva de mí, la gente que me conoce, es que soy una estúpida y una borde. Voy con cara de culo por la vida, miro muy mal y las caras me delatan». Sobre cómo le ha ido en el amor, la joven mostraba su deseo de encontrar «una personal normal y decente. Siempre atraigo a infieles. En mi última relación, él se fue con otras. Yo nunca he sido infiel, no le veo la gracia. Si estás con una persona es por algo».

Elsa Anka le comentó: «Creo que le hemos pillado». «A ver si es verdad», respondía la soltera, esperanzada, tras lo cual, le soltaba al camarero de ‘First Dates’: «Me voy a dar la vuelta. Si viene en chándal gris, avísame. Me gusta un buen empotrador con chándal, hay empotradores con chándal que tienen estudios y todo».

A Paula no le gustó su cita a simple vista: «No tiene pinta de empotrador. Es un cayetano»

En ese momento, Noel hacía su entrada en el restaurante de ‘First Dates’. Y, a simple vista, no era del agrado de Paula, como así reconocía ella misma: «Es que ya de primeras no me ha gustado. Cuando le he visto entrar he dicho: ‘Ay madre’. Me han salido subtítulos y todo: ‘Madre mía, por favor, ¿qué haces aquí?’. Es un cayetano». Eso sí, cuando Elsa Anka le ha preguntado si tenía chándal gris, él ha respondido que sí.

Él, camarero residente en Sabadell, le preguntó por si cumplía los estereotipos de Paula de hombre perfecto. A lo que ella respondió, con total sinceridad: «Todo lo contrario, te veo muy pijillo y un poquito cayetano”» Noel quería saber qué había pensando al verle entrar por la puerta. Y ella, tampoco se ha cortado un pelo: «Mal, mal, mal, pero bueno de momento tienes cerebro y sabes conjugar los verbos que ya me vale». No obstante, la soltera insistía en que «no tiene pinta de empotrador, este es de los que te abrazan».

A Noel, por su parte, Paula le ha parecido una chica despampanante, sexy, explosiva… y han comenzado hablando de sus lugares de residencia. El soltero de ‘First Dates’ le ha contado que se pone chándal para hacer deporte y que ahora estaba practicando escalada. «Eres el típico soltero de Tinder que hace escalada», le ha espetado la joven, volviendo a dejar estupefacto a su cita, ya que él ha reconocido tener una foto en el rocódromo en su cuenta de Tinder. Pero ella le ha confesado que cada vez que ve una así, pasa la foto.

Paula y Noel en ‘First Dates’

La soltera se niega a darle una segunda oportunidad

Respecto a las manías, Paula ha confesado que se pone los calcetines al revés porque le molesta la costura. Mientras que él ha reconocido llevar dos calcetines porque es muy friolero: «Tengo sábanas de coralina». La auxiliar de enfermería no daba crédito a lo que acababa de escuchar: «Voy a su casa y me mete en las sábanas de franela y se me meten hasta las bragas para dentro».

Durante la decisión final en ‘First Dates’, Paula le ha advertido que no le iba a besar, pero Noel ha insistido hasta el final, pues estaba convencido de que podían darse una oportunidad. Sin embargo, ella, aunque reconocía habérselo pasado muy bien, no tenía pinta de ser el empotrador que estaba buscando. Y, aunque él le ha dejado claro que las apariencias engañan, y que siempre iba a tener «el beneficio de la duda», ella ha preferido no tener una segunda cita con él.

Aluvión de críticas en las redes sociales a la soltera por su actitud

Una noche más, ‘First Dates’ volvió a ser uno de los temas más comentados de la noche en Twitter. La mayoría de los usuarios de la red social, criticaron la actitud de Paula con Noel.

#firstdates20m

Pues creo que el premio a la petarda de la noche está más que claro.

Confirmamos? pic.twitter.com/7HNdWzh5Vx — Amargaíta me tenéis (@TeneisMe) March 20, 2023

#firstdates20m . Qué pereza y repugnancia de individua enteradita viciosa. pic.twitter.com/Gwvf6RuWj8 — EL MASKA_bron (@elmaska_bron) March 20, 2023

Está tiene un tiro "dao" de verdad se puede ser más desagradable????!!!! #firstdates20m pic.twitter.com/xZXHSPudcY — MasqueBruja (@masquebruja) March 20, 2023

-No me gusta el gimnasio.

Joder, ni ser educada nena.

#FirstDates20M pic.twitter.com/pnx7AqpVF8 — Juan Marín (@Juan_RedSquare) March 20, 2023

#FirstDates20M

Alguien le podía decir que está perdiendo el tiempo con semejante lerda mental pic.twitter.com/qIJ1YoxkPK — Zeta (@Zeta_StyleK) March 20, 2023

Es mi elección para el título 'Borde del día'. #FirstDates20M pic.twitter.com/KhyDjOSQGm — Noerestú Soyo (@DadaPantalla) March 20, 2023

#FirstDates20M

Yo le traía al yonki de mi barrio , el que aparca los coches en el descampao , pa que se joda pic.twitter.com/0eacUBlpBp — Zeta (@Zeta_StyleK) March 20, 2023

Buenas noches acabo de llegar y veo a esta chica PAULA y que desagradable no? #FirstDates20m — Olalla Escudero (@Olalla_Escudero) March 20, 2023

La choni dice que el muchacho no es de los que empotran, es de los que abrazan.

O sea que los abrazos no le interesan, menuda mamarracha#firstdates20m — Wagner (@12octubre5) March 20, 2023

Paula puede ganar la apuesta a la más amargada de la semana #firstdates20m — Vestid@ en un apagón (@arrowconpollo) March 20, 2023

Empotradores con chándal y con estudios… Si, de educación primaria y la universidad de la vida. No te jode. #FirstDates20m pic.twitter.com/VlInEvlh0C — Peter Koyote (@ThePeterKoyote) March 20, 2023