‘Supervivientes 2023’ pierde definitivamente a uno de sus polémicos concursantes

‘Supervivientes 2023‘ ha expulsado de manera definitiva a su primer concursante de lo que llevamos de edición: Sergio Garrido. En esta ocasión, el televoto ha enfrentado a los tres habitantes de Playa de los Olvidados que ya habían sido desterrados anteriormente por los espectadores. Tras cerrar el televoto y durante la emisión de la versión dominical, se ha comunicado que el polémico paparazzi es el náufrago que vuelve a España como primer expulsado oficial.

El momento de la eliminación de Sergio se ha vivido después de que el pasado jueves, durante la última gala de ‘Supervivientes’, se uniese como nuevo inquilino de la Playa de los Olvidados y se reuniera con Jaime Nava y Artur Dainese. Una vez allí, Jorge Javier dio comienzo a un televoto para decidir por el devenir de los tres.

Llegado el momento de la expulsión este domingo, Ion Aramendi ha contactado con los habitantes de la citada playa a los que les ha preguntado por su situación en el reality. Tras intercambiar sus pareceres sobre su estancia en los Cayos Cochinos, el moderador del debate ha procedido a comunicar inicialmente la salvación de Artur, el modelo ucraniano.

Poco después, Ion ha trasladado la decisión final de la audiencia. «Los espectadores han decidido que el expulsado definitivo de ‘Supervivientes 2023’ sea Sergio«, fueron las palabras del presentador. Así pues, el colaborador de ‘Fiesta’ se ha despedido con unas emotivas palabras. «Me he reído, he llorado, me he cortado la mano, he conocido gente maravillosa. Me voy con la cabeza muy alta. Tengo muchas ganas de ver a mi familia, a mis niños», ha comentado al borde del llanto.