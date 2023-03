Olga Moreno ha revelado quienes son sus dos grandes favoritos del casting de ‘Supervivientes 2023’.

Con el estreno de ‘Supervivientes 2023′ son muchos los que están empezando a hacer sus quinielas sobre los concursantes que más lejos podrían llegar y quiénes pueden ser los primeros expulsados. Si Lydia Lozano ha dejado claro en ‘Sálvame’ que su favorito es Bosco Blach Martínez-Bordiú y que no quiere ver a Raquel Mosquera en el reality; también se ha mojado Olga Moreno.

Así, la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ ha aprovechado sus redes sociales para revelar quiénes son los dos concursantes a los que apoya de cara al arranque del reality de aventuras. Y como era de esperar, una de ellas es Raquel Arias.

Cabe recordar que Olga Moreno y Raquel Arias son grandes amigas y además la ganadora de ‘Insiders 2’ está representada por Agustín Ettiene, el novio de la todavía mujer de Antonio David Flores. «Espero que la pulsera te de tanta suerte como a mí», escribe Olga junto a una fotografía en la que aparece con la modelo.

Por otro lado, Olga Moreno ha compartido con todos sus seguidores una fotografía junto a Manuel Cortés. «¡Suerte! Sé que disfrutarás de esta experiencia«, asegura la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ apoyando al máximo al hijo de Raquel Bollo, que es además una de sus grandes amigas famosas.

No obstante, llama la atención que Olga Moreno no haya mostrado públicamente su apoyo a Alma Bollo, la otra hija de Raquel Bollo. ¿Cómo le habrá sentado a la ex-colaboradora de ‘Sálvame’ que su amiga solo apoye a uno de sus hijos y no a los dos?