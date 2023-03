Nuria Marín se ve obligada a pedir perdón por el garrafal error de ‘Socialité’ con esta famosa actriz

Tras una pausa publicitaria, Nuria Marín se ha visto obligada a explicar la «confusión» que tanto ella como la reportera Giovanna González habían tenido en directo

Este domingo, 19 de marzo, ‘Socialité’ dedicaba una buena parte del programa a comentar los looks más extravagantes que se han visto por el Festival de Cine de Málaga. La presentadora, Nuria Marín y Giovanna González daban su opinión sobre los outfits de las actrices que desfilaron por la alfombra roja.

Tras comentar los estilismos de Marta Nieto y Andrea Duro, la reportera destacaba uno que le ha llamado mucho la atención, el de la actriz Verónica Sánchez. «No me la imaginaba así», reconocía Giovanna González, antes de proceder a explicar el modelito. «Ha llevado un original vestido con unas manos en el pecho y, además, las suyas. Lo han llamado trampantojo», comentaba, entre risas.

A continuación, era Nuria Marín la encargada de dar la opinión sobre este outfit: «Creo que Verónica Sánchez se ha venido para arriba después de su papel en la serie ‘Sky Rojo’. Es una gamberrada, aunque también me gusta que en las alfombras rojas se hagan gamberradas y un poco de circo. Esto es un look circo y eso me gusta».

El controvertido vestido de Noemí Casquet

Nuria Marín, obligada a disculparse con la audiencia

No obstante, la redactora del programa no quiso ser ‘mala’ con el controvertido estilismo, y prefirió decir, entre risas, «yo lo voy a denominar el original de la tarde». La presentadora bromeaba entonces asegurando que era el vestido perfecto para aquellas que no tengan quien les toque. «Te hace un apaño en un momento. Para las que estamos solas nos viene muy bien», añadía Giovanna, dando pie a las carcajadas de su compañera.

Sin embargo, aunque la mujer del original vestido se parecía mucho a Verónica Sánchez, no era la actriz la que lo lucía, sino la periodista especializada en sexualidad, Noemí Casquet. Tras una pausa para publicidad, Nuria Marín se veía obligada a disculparse.

«Antes, cuando estábamos comentando la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga, hemos confundido a Verónica Sánchez con Noemí Casquet. Ella es la que llevaba ese vestido con las manos encima de los pechos», explicaba la presentadora, antes de pedir perdón a la audiencia. «Hemos descubierto que las separaron al nacer. Sentimos la confusión», sentenciaba la presentadora.