Máximo Pradera se lanza contra Mario Vaquerizo, le llama así y vaya frase final deja

Máximo Pradera no se ha podido contener ante las incendiarias declaraciones de Mario Vaquerizo en Telecinco.

Mario Vaquerizo acudía este sábado a la nueva entrega de ‘Déjate Querer‘, el programa de emociones y reencuentros que presenta Paz Padilla en Telecinco. Y además de abordar su lado más personal con la humorista, también se metió en varios charcos a la hora de mojarse sobre la actualidad política y social de nuestro país. Sin pelos en la lengua como habitúa, sus palabras han causado una reacción inmediata en el periodista Máximo Pradera.

El cantante aquejó una regresión en cuestión de libertades y no tuvo reparo en comparar la dictadura de Franco con el momento que actualmente vivimos. «Durante mucho tiempo pasamos por una dictadura donde no se nos dejaba mostrarnos tal y como somos y donde los prejuicios estaban. Por ejemplo por llevar el pelo largo te metían en la cárcel», comentaba en primer lugar el marido de Alaska.

«¿Crees que estamos retrocediendo?», le preguntaba Paz. «Mucho, yo que vengo de una familia que vivió la dictadura y yo ahora me siento identificado con mis abuelos. No puedes decir lo que piensas y aparentemente parecía que habíamos avanzado mucho», llegaba a afirmar sin titubeos Mario Vaquerizo. «Ahora, todo hay que hacerlo en su justa medida. Estoy diciendo una cosa muy políticamente incorrecta, pero es que yo me defino como políticamente incorrecto. Tenemos que ser libres», añadió.

Anoche Paz Padilla llevo de invitado a su programa a Mario Vaquerizo en ella afirmaban los dos que actualmente en España se ha retrocedido en libertades y lo comparaba con la epoca de la dictadura del general Franco,poco nos pasa 😱 pic.twitter.com/wrFBbxNfQQ — Jose (@EpubliR) March 12, 2023

Unas incendiarias declaraciones que, como no podía ser de otra manera, han levantado ampollas y que han generado numerosas reacciones críticas. Entre ellas, la del periodista Máximo Pradera, que se ha hecho eco de esa muy polémica y totalmente irracional equiparación que hizo de la situación actual con el franquismo y no ha podido contenerse en replicarle a través de su cuenta oficial de Twitter.

«¡El Mapache cabalga de nuevo!», exclama el locutor de radio en dicho post, que, en paralelo, ha cuestionado que Vaquerizo se permita hacer ese tipo de intervenciones cuando es técnicamente imposible que recuerde nada de esa época tan aciaga para la historia de España habiendo nacido en 1974. «Tenía un año cuando murió Franco, pero sabe de lo que habla, porque ha leído las obras completas de Ayuso», ha ironizado Pradera por sus vínculos públicos con la presidenta madrileña.

Mario Vaquerizo compara la situación actual con la dictadura franquista: "Hemos retrocedido mucho" https://t.co/HjoeTP0Onv — Max Pradera (@maxpradera) March 13, 2023

Precisamente, sobre la dirigente popular en la Comunidad de Madrid, Mario tampoco dudó en hacer alusión a la gran polémica que generó su participación en el spot publicitario de Madrid impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. «Yo he ido a promocionar mi ciudad favorita que es Madrid. Y para mi Madrid está exenta de cualquier connotación política y el que lo quiera entender, bien; y el que no, no. Y como tú me insultes solamente por el daño que estás haciendo a mi madre llego allí y te moñeo. Y ahora que me metan en la cárcel si quieren», sentenció sobre ese asunto ante Paz Padilla.