Mario Vaquerizo habla alto y claro sobre el polémico anuncio de Ayuso ante Paz Padilla

Mario Vaquerizo habló en ‘Déjate querer’ de la polémica por protagonizar la campaña publicitaria de Madrid impulsada por Isabel Díaz Ayuso.

Mario Vaquerizo fue uno de los invitados estrella de Paz Padilla en la nueva entrega de ‘Déjate querer‘ junto a Alejo Sauras y Alexandra Jiménez; que se reencontraron 20 años después de ‘Los Serrano’. El cantante y marido de Alaska hizo balance de su vida y no dudó en criticar la falta de libertades y en compararlo con la dictadura de Franco.

Nada más recibirle en el plató, Paz quiso saber cómo se encuentra Mario Vaquerizo. «Estoy muy bien, estoy muy feliz. En estos momentos parece que es malo decir que estás bien y feliz. Pero es que yo estoy muy feliz. Tengo la vida que quiero, cada vez me reconozco más a mí mismo, vivo en constante sentimiento de auto reafirmación y duermo muy tranquilo por las noches y hago lo que me gusta», respondía el líder de Nancys Rubias.

«Tú y yo nos parecemos porque tenemos una cosa que salva la vida a la gente que es la inteligencia emocional. Y después por otro lado que nos reímos de nosotros mismos, que es muy importante. La vida con sentido del humor y con actitud positiva tira más para adelante. Yo lo llevo haciendo desde que era pequeñito», recalcaba Mario Vaquerizo.

Al escucharle, Paz Padilla le preguntaba si es consciente de que «has creado una marca y un sello» y de que «Mario Vaquerizo solo hay uno». «Claro porque cada maricón es un mundo y somos únicos», respondía él sin pudor. «Me hace mucha gracia como dices maricón porque parece que esa palabra ya se ha convertido en un tabú», le confesaba Paz. «No, tengo muchos amigos gaditanos y en Cádiz se dice mucho eso. Forma parte de nuestra cultura», empezaba a decir.

«El problema no está en la palabra sino en como se diga. Todos mis amigos son maricones y no hay ningún problema y entre nosotros nos llamamos maricón con acento en la O. El problema es como yo te lo diga y la intención y en mi mundo todo eso está tan interiorizado que no pasa nada», reflexionaba Mario Vaquerizo.

«Me siento identificado con lo que vivieron mis abuelos en la dictadura»

Justo después, Mario Vaquerizo no tenía reparos en comparar la dictadura con el momento que vivimos actualmente. «Durante mucho tiempo pasamos por una dictadura donde no se nos dejaba mostrarnos tal y como somos y donde los prejuicios estaban, por ejemplo por llevar el pelo largo te metían en la cárcel», aseveraba el cantante. «¿Crees que estamos retrocediendo?», cuestionaba entonces Paz. «Mucho, yo que vengo de una familia que vivió la dictadura, yo ahora me siento identificado con mis abuelos. No puedes decir lo que piensas y aparentemente parecía que habíamos avanzado mucho», destacaba.

«Por ejemplo, mi mujer hizo ‘Pepi, Luci y Boom’ que hacía de novia de Carmen Maura con 16 años. Ahora, no podría haber hecho película, a mi suegra le habrían mandado a la cárcel por ser una mala madre», afirmaba Mario Vaquerizo. «Todo hay que hacerlo en su justa medida. Estoy diciendo una cosa muy políticamente incorrecto pero es que yo me defino muy políticamente incorrecto. Tenemos que ser libres», espetaba Mario.

«Y llega un momento en el que por no dar explicaciones cometemos el error de autocensurarnos. Y la autocensura es el mal. Hay que decírselo a la gente joven que ven como válido lo que ven en las redes sociales. Una opinión no tiene que ser información», sentenciaba Mario Vaquerizo.

La alusión de Mario a la polémica por el spot de Madrid

Finalmente, Mario Vaquerizo no dudaba en hacer alusión a la polémica que había generado su participación en el spot publicitario de Madrid impulsado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. «Yo he ido a promocionar mi ciudad favorita que es Madrid. Y para mi Madrid está exenta de cualquier connotación política y el que lo quiera entender bien y el que no no. Y como tu me insultes solamente por el daño que estás haciendo a mi madre llego allí y te moñeo. Y ahora que me metan en la cárcel si quieren», concluía.