‘MasterChef 11’: Lista completa con todos los concursantes de la nueva edición en TVE

Los fogones de ‘MasterChef‘ se han vuelto a encender este lunes en TVE con el estreno de la undécima edición, que llega con grandes novedades como el hecho de tener doble gala semanal y por tanto el doble número de concursantes, hasta 30.

La noche comenzó con los 60 aspirantes que llegaron a la ultima fase del programa tras presentarse a un multitudinario casting en el que se inscribieron hasta 70.000 candidatos.

Como suele ser habitual, por grupos, tuvieron que enfrentarse a los jueces de ‘MasterChef’ con un plato elaborado por ellos para conseguir el delantal blanco que les daba acceso al programa.

"Tenéis ante vosotros una gran oportunidad de cambiar vuestras vidas. Todo los que han pasado por aquí lo han conseguido y es ahora o nunca" @JordiCruzMas https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/oQhfvGdNic — MasterChef (@MasterChef_es) March 27, 2023

23 delantales blancos, seis con brazaletes negros y 7 delantales negros

Los 23 primeros aspirantes de ‘MasterChef 11’

Entre los concursantes que han conseguido el delantal blanco se encuentran un sacerdote dominico venezolano, la hermana de Jaime Alguersuari, una fan nº1 de ‘MasterChef’ que se lo sabe todo sobre el formato, un famoso y controvertido tiktoker y un ex-concursante de ‘MasterChef Junior’. Así, hasta 23 concursantes que conseguían el delantal blanco.

De esos 23 concursantes con delantal blanco, seis de ellos (Carlota, Leticia, Roberto, Fran, Larraitz y Fray Marcos) se llevaban un brazalete negro tras recibir un «no» por alguno de los tres jueces. Los seis se tenían que enfrentar a la primera prueba de expulsión. Mientras que los siete aspirantes con delantal negro tendrán que jugarse su plaza a lo largo de las próximas entregas.

Finalmente, los seis aspirantes con el brazalete negro se enfrentaron a una prueba en la que tuvieron que levantar sus primeras cajas misteriosas. En la primera encontraron ingredientes básicos y, en la segunda, elaboraciones con fallos. Para continuar en el programa tenían que convertir las elaboraciones incomibles en grandes platos. Tras la valoración de los jueces, Pepe, Jordi y Samantha decidían que el primer expulsado fuera Roberto.

Conoce a todos los concursantes:

Marta, 46 años, Barcelona, Emprendedora

Busca hacer feliz a la gente con su cocina, especialmente a sus hijos de 7 y 10 años que son sus principales comensales. Es algo hiperactiva y, por eso, para ella la cocina constituye una vía para canalizar esa energía tan desbordante que tiene y la ayuda a relajarse. También es una manera de expresarse y confiesa que le encanta mezclar alimentos que en apariencia no encajan, pero consigue mezclas increíbles. Le encantan las verduras y dice que su nevera siempre está llena de color. Su chef favorito es Yotam Ottolenghi y si tuviera que quedarse con uno de sus libros sería “Simple”. Considera que la alimentación es la gasolina del cuerpo, por lo que quiere montar un negocio alrededor de la comida saludable. Ha trabajado durante muchos años en comunicación de moda de lujo. Es intensa, con mucho carácter, aunque con una gran capacidad de moderación.

Rachel, 26 años, Texas, YouTuber

Tuvo un auténtico flechazo con España cuando visitó por primera vez el país en 2017. Se mudó para realizar un Erasmus de un mes, pero enseguida supo que era su sitio y al terminar la universidad en Estados Unidos se trasladó a Galicia para dedicarse a enseñar inglés. No sabía nada de español, pero lo aprendió durante la cuarentena y conoció a su pareja, un ingeniero aeroespacial, cuando buscaba piso. Antes de vivir en España era 100% vegana. La cocina internacional le encanta, en especial la tex-mex y la japonesa. En la actualidad, es youtuber y comparte en su canal experiencias, lugares y hábitos de España que le gustan y le parecen diferentes. Por esa razón, uno de sus referentes es Doobydobap con la que aprende deliciosas recetas de cocina coreana.

Frank, 34 años, Sao Paolo (Brasil), fotógrafo de moda

Dejó atrás su Brasil natal para llegar a España y lanzarse a la aventura ya que, al margen de su nacionalidad, se considera un ciudadano del mundo. Apartó su negocio de bolsos de cuero por la fotografía de moda. Ahora quiere volver a dar un giro radical y cambiar las cámaras por la cocina. Su pasión por la gastronomía le viene de su madre que tenía un restaurante cuando era pequeño, además le encanta cocinar en pareja y para sus amigos. Su plato estrella es la feijoada: un guiso de alubias negras o frijoles acompañado de carne y embutido. Es perfeccionista, intenso y transparente. Se considera una estrella en potencia y asegura que lleva muchos meses soñando con este momento. Según sus propias palabras viene a MasterChef para brillar y no para perder el tiempo.

Larraitz, 32 años, Vizcaya, Camarera

Larraitz es de blanco o negro; de todo o nada. Es muy crítica con los demás y con ella misma. Se describe como una persona que se enciende con facilidad, especialmente si siente que la toman por tonta porque para ella esa es la mayor ofensa que existe. Sin embargo, también sabe volver rápido a la calma y no es nada vengativa. Trabaja de camarera y le encantan los niños. En su tiempo libre intenta disfrutar de la naturaleza o quedar con sus amigos, porque le encanta salir de fiesta. Le apasiona la cocina tradicional y de su tierra. Además, disfruta cocinando con calma y echándole horas a un buen guiso. Sus especialidades son la sopa de pescado, los chipirones en su tinta o unas buenas carrilleras. Sin embargo, no le gustan nada las verduras. No se pierde ni un solo programa de cocina en televisión y en su nevera siempre hay chorizo y morcilla para unas lentejas.

Camino, 26 años, Madrid, Publicista

Camino es la pequeña de siete hermanos y trabaja en el área de talent de una multinacional con 700 empleados. Se mudó con su novia tras el fallecimiento de su madre en 2019. Considera que su pareja es su primer y único amor desde que la conoció en el colegio. Uno de sus sueños es viajar con ella por el mundo en caravana haciendo una ruta que mezcle gastronomía y antropología. Su primer contacto de pequeña con el mundo gastro fue con la materia prima, en los huertos rodeada de verduras, haciendo matanza y aprendiendo a hacer chorizo… En la cocina le apasiona “todo lo ibérico”, su chef favorito es Dabiz Muñoz y le encanta cuidar la estética en los emplatados. Según la propia Camino hay que “comer con todos los sentidos”. Tiene una gran capacidad para aprender rápido y está decidida a poner todas sus ganas y su corazón en el talent.

Tuki, 32 años, Madrid, técnico audiovisual

Tuki es técnico audiovisual de una agencia inmobiliaria, aunque en la actualidad está de excedencia. Se identifica como una persona no binaria. Tuvo una infancia feliz pero al mismo tiempo “algo impostada” porque no iba en consonancia con lo que llevaba por dentro. Su madre es una de sus personas favoritas, vive con ella y es una de sus mejores amigas. Comparten y son tan inseparables que incluso se han ido de fiesta. Lo suyo es la cocina de supervivencia y su especialidad es la vichyssoise. Le encanta Carlos Maldonado por su forma de ser, por cómo se deja la piel y su naturalidad. Quiere rodearse de gente que le transmita buen rollo y necesita expresar lo que siente. Le apasiona practicar deportes como el surf, el snow, skate o pádel.

Pilu, 24 años, Cádiz, Controladora aérea

Pilu es muy selecta para todo en la vida. Tiene claro que cuando hay que disfrutar, se disfruta, pero cuando tiene que centrarse, se centra. A pesar de que confiesa que no ha sido afortunada en el amor, desde hace unos meses tiene pareja con el que asegura que ya está “casada” y que presentó a sus padres en el casting de MasterChef. Cocina desde siempre en casa para ella y para su hermano. El primer recuerdo que tiene relacionado con el mundo de la cocina es con su abuela haciendo tarta y llena de chocolate hasta las cejas. Su chef favorito es Ángel León porque dice que “es de la tierra y la tierra siempre tira”. Es alegre, nerviosa e incapaz de estar quieta durante 5 minutos. Dice que rompe todas las expectativas: o la quieres mucho o no la soportas.

Merce, 51 años, Madrid, Técnico de facturación

Merce todo lo que se propone lo consigue. Es muy optimista, alegre, risueña y siempre intenta poner solución a todos los problemas. Cocina todos los días para su familia y para sus compañeros de la oficina. Asegura que su especialidad son los postres, le apasiona la repostería, y la tarta red velvet le sale de lujo. Además, confiesa que es la mayor fan de MasterChef que existe, por eso entrar como aspirante en el talent de cocina es un sueño hecho realidad para ella. La edición que recuerda con más cariño es la tercera, en la que Carlos Maldonado, su chef favorito, se proclamó ganador. Visita con frecuencia el Restaurante MasterChef, donde ha conocido a varios exaspirantes, e incluso ha celebrado allí su cumpleaños allí.

Leti, 52 años, Madrid, Jueza

Leti es jueza sustituta en los Juzgados de Valencia. Se define como alguien de mecha corta y no tiene filtros. ¡No se separa de su Harley! Se divorció de su marido de mutuo acuerdo y conoció a su pareja actual a través de un grupo de rutas moteras con los que suele salir los fines de semana. Su primer recuerdo en la cocina es junto a su madre y su hermano preparando unas deliciosas croquetas. Se apunta a cualquier plan y, de hecho, tiene tantos, que a veces se le solapan. Es muy independiente y sociable. Le encanta la cocina tradicional, le sale especialmente bien el marmitaco, pero está preparada para aprender todo tipo de nuevas técnicas en MasterChef.

Jhota, 35 años, León, DJ

Trabaja como Dj y organizador de eventos. La música es su pasión y la cocina es uno de sus mayores entretenimientos. Su primer recuerdo en el mundo de la cocina es haciendo ensaladilla con su madre y aprendiendo medidas de repostería con su abuela. Cocina para todo aquel que tenga cerca, pero ha necesitado del empujón de su padre para presentarse al casting de MasterChef. Su plato estrella son las “Albóndigas al candil de Maruja” que han pasado de generación en generación. Sin embargo, en MasterChef quiere evolucionar y superar la cocina tradicional para entrar en la vanguardia. Destaca la nobleza como su principal cualidad y asegura que no tiene miedo a las críticas de los jueces. La familia es uno de los pilares de su vida y quiere ser tío porque le gustan mucho los niños, pero los de los demás.

Ana, 29 años, Sevilla, Camarera

Ana es camarera desde hace dos años, aunque previamente ha trabajado de jornalera recogiendo aceitunas, en una fábrica de pimientos asados, como vigilante de seguridad o vendiendo seguros… En resumen, es una trabajadora de los pies a la cabeza que se entrega al 100%. Su sueño es ser pastelera y abriría un local llamado “La tonta de las flores”, en referencia a su tatuaje. Le encanta Ángel León porque dice que es un auténtico artista y tiene una capacidad de innovación increíble. Está prometida con su pareja, que le pidió matrimonio en lo alto del London Eye, al que adora, pero confiesa que la persona más importante de su vida es ella. Practica crossfit casi a diario porque es su momento de paz y desconexión. Es impuntual por naturaleza, aunque muy perfeccionista.

Jeremy, 20 años, Granada, Comercial inmobiliario

Toda una vida de superación con tan solo 20 años. Después de diferentes problemas familiares, terminó viviendo durante un tiempo en un centro de menores. A pesar de su juventud, tiene una personalidad muy definida y sabe lo que quiere. Tras competir en baile a nivel nacional, lo dejó para centrarse en los estudios. Sueña con ser abogado para ayudar a menores con situaciones complicadas, como fue su caso y actualmente la cocina es un refugio para él. Su plato estrella es un canelón relleno con pollo a la catalana y su chef favorito es su abuela. Vive con su novio, que es uno de los pilares de su vida y considera a sus suegros como parte de su familia. Quiere entrar a MasterChef para demostrarse a sí mismo todo lo que es capaz de hacer.

Francesc, 58 años, Lérida, Empresario

Este andorrano fue deportista profesional y llegó a participar en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en la categoría de tiro al plato. Una disciplina en la que empezó a competir desde los 14 años y que le dejó alguna que otra secuela en sus capacidades auditivas debido al sonido de los disparos. Posteriormente, Francesc se dedicó a la venta de tras relojes y a la fabricación y venta gafas. Actualmente está desempleado y él mismo se define como un «ligón de manual». Tiene varios hijos de matrimonios diferentes y confiesa que su contacto con la cocina comenzó cuando tuvo que cocinar para todos ellos. Le encanta ir al supermercado a comprar todos los ingredientes y asegura que en su casa «sólo cocina él». Su especialidad es preparar buenos risottos, pasta o pescado. Además, considera que es muy importante ser resolutivo en el mundo de la cocina a la vez que admira la genialidad en chefs como Ferran Adrià.

Luca, 18 años, Barcelona, Tiktoker

Un fenómeno viral en sí mismo. Luca es creador en TikTok y cuenta con más de 600K seguidores en esta plataforma. Actualmente, estudia un grado superior de Marketing y Publicidad y es súper cuidadoso con su imagen, Luca no puede salir de casa sin estar perfecto. Aunque confiesa que sus publicaciones parten del humor, sabe que crean mucha polémica. Como ejemplo de ello, solo tendríamos que recordar el video en el que junto a su prima presumen de ser «los primos más ricos de España». De padre italiano y madre barcelonesa, los risottos y la pasta tienen mucho protagonismo en su casa. Le apasionan los postres y en especial el chocolate. Adora a Carmen Lomana y tiene claro que Samantha es con quien mejor encajará de los jueces de MasterChef.

Eneko, 38 años, Zaragoza, Exfutbolista profesional

Desde los 18 a los 31 años se dedicó al fútbol de manera profesional. Ha pasado por equipos como el Real Zaragoza, el Sabadell o el filial del FC Barcelona. Las continuas lesiones de rodilla terminaron con su carrera futbolística y de un día para otro su vida cambió radicalmente. En la actualidad trabaja en una boutique de una conocida marca de café, aunque también ha hecho trabajos puntuales como modelo. Su especialidad son los arroces y siempre se pone el gran reto de clavar el punto de cocción para que le queden perfectos. Además, Eneko es un apasionado de la cocina internacional, especialmente la asiática, e intenta envolver la cocina española tradicional con todos esos sabores. Vive en Terrassa junto a su mujer y a sus dos hijas. En MasterChef busca conseguir su hueco definitivo en el mundo de la gastronomía y para él ante todo está Ferran Adrià y luego todos los demás.

Carlota, 25 años, Valladolid, Abogada

Carlota es una apasionada del deporte, lo practica mínimo dos horas al día. Desde siempre ha querido ser abogada porque recuerda que de pequeña decía que le encantaba discutir. Tiene un estilo de vestir muy particular y no le importa para nada que le digan que es pija. De hecho, le da igual lo que la gente piense de ella. Recuerda con cariño hacer bizcochos con su madre cuando era pequeña. Todo lo que cocina, se lo han enseñado su madre y su abuela. Su madre lloró de la emoción cuando se enteró de que ella había pasado el casting. Le encantan las verduras, las especias y uno de sus platos favoritos es el ratatouille. Su chef favorito es Martín Berasategui por “la energía, el power que tiene y cómo se enfrenta a las cosas”. Es súper fan de Miri, se identifica mucho con ella y dice que es team Samantha forever.

Roberto, 45 años, Palma de Mallorca, Consultor gastronómico (Primer expulsado)

Tras regentar diferentes negocios en el mundo de la hostelería Roberto se formó como consultor gastronómico y actualmente disfruta asesorando a diferentes cadenas de restauración en Palma de Mallorca. Con 28 años montó su propio restaurante de comida fusión asiática-mediterránea que posteriormente cerró para dar vida a otros proyectos. Su plato estrella son las alitas de pollo con salsa de lemongrass. Quiere aprender de los jueces, especialmente de Jordi Cruz al que admira, el arte de la cocina para cumplir el sueño de ser chef de su propio restaurante junto a su mujer. Para Roberto la comida es lo primero, pero también cree en la importancia de cada uno de los detalles en la experiencia de visitar un restaurante: servicio, limpieza, marketing, etc.

Sergio, 32 años, Madrid, taxista

A pesar de estar encantado y orgulloso de su trabajo de taxista, Sergio quiere probar suerte en el mundo de la cocina. Le encanta hacer feliz a los demás y es ahí donde entra su pasión por el mundo de la gastronomía. Su plato estrella es la lasaña de setas y para él Dabiz Muñoz es un absoluto genio. Viene con muchas ganas de dar un gran salto en su vida, formarse en MasterChef y deleitar a su familia y amigos con sus elaboraciones. No tiene miedo a la fama, lleva en su taxi a muchas celebrities y le encanta. Aprovecha sus ratos libres para pasear y viajar junto a su novia y sus perros. Destaca por su altruismo: es donante de sangre y de médula y no se pierde ninguna iniciativa solidaria en la que pueda participar.

Lluis, 27 años, La Coruña, RRHH y modelo

No entiende la vida sin su familia y amigos. El deporte, la naturaleza y las escapadas forman parte de su tiempo libre. Empezó estudiando Odontología y Medicina, pero finalmente se decantó por la carrera de Derecho. En la actualidad trabaja como modelo y llega a MasterChef para demostrar y demostrarse a sí mismo que puede estar enfocado 100% en la cocina. Se le dan genial los risottos y uno de sus chefs de referencia es Dabiz Muñoz por cómo disfruta de la gastronomía al completo. Le encanta sumergirse en los libros de cocina de su madre focalizados en cocina tradicional catalana. Entre fogones se define como alguien muy competitivo, ambicioso y de rápido aprendizaje. Su novia, que también se presentó al casting, es una pieza fundamental en su vida a pesar de no vivir juntos. Si tuviera que quedarse con uno de los jueces sería con Jordi Cruz por la seriedad y la entrega que muestra cuando habla sobre cocina.

Fray Marcos, 44 años, Venezuela, sacerdote

Fraile dominico y sacerdote. Marcos también es periodista y tiene formación en filosofía y docencia. Ama cocinar y no duda en colarse en las cocinas de amigos para deleitarles con una gran comida. Su plato estrella es un buen pabellón criollo venezolano y uno de sus chefs de referencia es Sumito Estévez. Según él mismo confiesa, la tortilla de patatas le sale espectacular, pero en MasterChef quiere aprender muchas recetas más de la gastronomía española. Observador como pocos, no se le escapa ningún detalle de lo que pasa a su alrededor, lo que hace que tenga gran facilidad para aprender. Le encanta leer novelas de temática gastronómica. Destaca por ser una persona conciliadora y con buen humor.

Laura, 28 años, Tarragona, Diseñadora web

Laura se considera una mujer empoderada y muy independiente. Trabaja como diseñadora web en una agencia de comunicación y branding. Además, en la temporada estival se traslada a ayudar a su madre con el restaurante que tienen al lado del mar. Para Laura su madre es su mentora, porque tras superar un cáncer ha logrado cumplir el sueño de abrir su propio restaurante pasados los 50. Pese a que está abierta al amor, considera que no ha encontrado a la persona idónea. Descubrió que le fascinaba viajar cuando se mudó a Londres con 19 años. Desde entonces ha viajado de mochilera por países como República Dominicana o México aunque, eso sí, en su mochila nunca faltan unos buenos tacones ya que se considera “una mochilera pija”. Según Laura la comida es comunicación, estar con los tuyos y a la vez conocer gente. Su plato estrella es la sopa de jengibre y su chef favorito es Jordi Cruz.

Jorge Juan, 41 años, Albacete, bombero forestal

Ha pasado por diferentes trabajos como albañil o carpintero, pero actualmente trabaja como bombero forestal en Valencia. Le encanta disfrutar de la cocina junto a su familia, por eso les cocina cada vez que puede. Es un abanderado de la gastronomía valenciana y el arroz al horno es una de sus especialidades. Aprovecha su tiempo libre para practicar pesca deportiva junto a sus amigos y otro de sus hobbies es el motociclismo. Lleva las motos en vena y tiene una Harley-Davidson. Tiene un canal de YouTube y un perfil de TikTok donde comparte sus aventuras. Optimista por naturaleza, su sentido del humor y su risa peculiar no dejarán indiferentes a nadie. Adora a Pepe Rodríguez y viene a demostrar que “este mancheguete merece la pena”.

Alex, 19 años, Barcelona, estudiante de cocina

Alex fue aspirante en MasterChef Junior 4 donde llegó a la final y quedó en tercera cuarta posición. Desde entonces no ha parado de formarse como cocinero y, a día de hoy, sigue estudiando en una escuela de cocina. Recuerda cuando hacía bizcochos con su abuela y la miraba con admiración. El fútbol, el motocross y salir de fiesta con sus amigos ocupan el resto de su tiempo libre. A nivel profesional no se ve trabajando en otra cosa que no sea siendo chef. Su libro favorito de cocina es “Cocina en casa como un chef: Domina los platos y las técnicas del restaurante Angle” de Jordi Cruz. Su plato estrella es la “Codorniz en tempura con demi-glace de codorniz”. Vuelve al programa con muchas ganas de aprender y para descubrir si los jueces le reconocen. Sueña con ganar para poder montar su propio restaurante y luchar algún día por una estrella Michelin.

*En elaboración