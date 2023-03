Los 30 segundos de Cristina Pardo con Iñaki López que paralizan ‘Más Vale Tarde’ en directo

Iñaki López trataba de cebar uno de los temas que iban a abordar en ‘Más vale tarde’ y Cristina Pardo no podía contener la risa.

Tras un mes fuera de la pequeña pantalla, Iñaki López volvía el pasado martes a ‘Más vale tarde’. En su vuelta, el presentador aclaraba ante Cristina Pardo y el resto de sus compañeros qué le había sucedido y cuál era su estado de salud actual.

Iñaki López acudía a una revisión y le detectaban que tenía un nuevo desprendimiento de retina, el segundo en poco más de un año. Lo que llevaba a tenerle que intervenir. Tras un mes encerrado en casa, el presentador reaparecía con un moratón en el ojo y dejando claro que aún apenas les podía ver.

Y con su vuelta a ‘Más vale tarde‘, Iñaki López ha vuelto a dejarnos un auténtico momentazo. Aunque realmente la protagonista involuntaria era Cristina Pardo, que después de escuchar a su compañero cebar un tema y dejar claro a la audiencia que no se había equivocado, no podía contener la risa.

«Nueva polémica protagonizado por la secretaria de Estado de Igualdad, Rodríguez Pam, en esta ocasión unas declaraciones suyas que han dado mucho que hablar y según las cuales le escandaliza incluso que el 75% de las jóvenes prefiera la penetración a la autoestimulación. Pero eso será después», empezaba a explicar Iñaki López.

«Esto es una especie de avance. Esto es lo que se llama cebar, adelanto un tema del que luego hablaremos», proseguía diciendo el presentador mientras Cristina Pardo a su lado no podía contener la risa. «Pero esto se ha hecho toda la vida en la tele, es una práctica habitual, no me he equivocado. Vamos con Carlos Pastor, pero para darle tiempo a la gente que vuelva cebo un poco el contenido que viene luego. Esto es un truco más antiguo que el hambre», añadía Iñaki.

Sin embargo, Cristina Pardo sufría un ataque de risa, que se prolongaba durante 30 segundos, y que le impedía continuar en directo mientras Iñaki López era quién trataba de continuar con la escaleta que tenían preparada en ‘Más vale tarde’. Finalmente, Cristina se recomponía.