Lo que las cámaras pillan a Belén Esteban en pleno ‘Sálvame’ que no pasa desapercibido

Estar tantas horas en directo a veces pasa factura. Por eso, han sido múltiples las veces que se ha podido ver a alguno de los colaboradores de ‘Sálvame‘ echando una cabezadita en pleno directo. La última ha sido Belén Esteban.

Hace unas semanas, era Pilar Vidal, una de las últimas incorporaciones al equipo de ‘Sálvame’ la que era pillada durmiéndose en plena emisión de uno de los vídeos del programa.

Anteriormente, también se pudo ver a Kiko Matamoros completamente somnoliento en el plató de ‘Sálvame’. Ahora a ellos se ha sumado Belén Esteban, que este martes era pillada durmiéndose durante la emisión de uno de los vídeos del programa.

Así, ‘Sálvame’ emitía este miércoles un jocoso vídeo narrado por Germán González en el que se veía a Belén Esteban dormida. «En la historia de este programa muchos son los sucesos perturbadores que han ocurrido en plató. Esta señora que creyó haber cometido un delito por quitarse la mascarilla para beber agua fue épica. Y épicas son las sobadas de los colaboradores», comentaba el redactor mientras se recordaban imágenes de Anabel Pantoja o Terelu Campos dormidos.

Tras ello, ‘Sálvame’ emitía las imágenes que grabó Miguel Frigenti de Belén Esteban descansando durante el visionado de una pieza audiovisual. «Yo lo reconozco, es verdad que ayer me eché una cabezada porque he venido tan reventada de los carnavales que en un vídeo me quedé así», reconocía la colaboradora este miércoles.

En plató, todos no dudaban en hacer referencia a como Miguel Frigenti era el «cazasueños» oficial de ‘Sálvame’ pues siempre era él el que grababa las imágenes de sus compañeros echándose la siesta en pleno programa. Así, lo recordaba Terelu Campos, que fue captada por Frigenti descansando durante el ‘Sálvame Mediafest’.