La buenísima noticia sobre Nacho Palau tras siete meses de lucha contra el cáncer

Nacho Palau ha concedido una sincera entrevista donde ha dado la noticia más esperada: ha superado el cáncer de pulmón

«Estoy curado». Con estas palabras Nacho Palau anuncia en la revista ‘Diez Minutos’ que ha superado el cáncer de pulmón que le diagnosticaron a su regreso de ‘Supervivientes’ el pasado mes de agosto. Han sido unos meses muy duros en los que el escultor ha estado arropado por su familia y amigos. Uno de sus máximos apoyos, además de su pareja, ha sido su ex, Miguel Bosé.

«Me han confirmado que el cáncer no se ha extendido y que prácticamente ha desaparecido. Puedo decir que estoy curado», explica Nacho Palau en la citada publicación. A la primera persona a la que llamó tras recibir los resultados médicos fue a su madre, quien también superó la misma enfermedad: «Se emocionó muchísimo. Hemos pasado un año muy duro. Todos deseábamos que las noticias fueran buenas, nunca perdimos la fe».

Sus cuatro hijos, tanto los dos que viven con él como los dos que viven con Miguel Bosé, también han sido un pilar muy importante para su recuperación. Sobre Ivo y Telmo, los que residen con él, asegura que nada más enterarse le dieron un abrazo: «Durante el tratamiento siempre les trasmití seguridad y ellos me han visto ir mejorando».

«Este año no pienso hacer nada. Solo estar centrado en recuperarme»

Pese a estar casi recuperado, Nacho Palau reconoce que sigue teniendo algunos efectos secundarios a causa del tratamiento. «La voz me va y me viene, sigo con consultas en el otorrino, y no sé si finalmente me animaré a pasar por una cirugía. La memoria la tengo fatal todavía, estoy todo el día apuntando las cosas en papelitos para acordarme», asegura el valenciano, quien también «tiene dolores articulares y me canso mucho».

Sobre sus proyectos laborales a corto plazo, en estos momentos no piensa en ellos. Solo quiere descansar y disfrutar de los suyos: «Este año no pienso hacer nada, solo estoy centrado en recuperarme. Aún no he cogido el peso que necesito ni he recuperado músculo. Quiero dedicarme a las labores de casa y a ser papá».

Sí que dice haber visto la nueva edición de ‘Supervivientes’, y ha sentido «mucha nostalgia», pues hace apenas un año, era él que estaba en Honduras, llegando hasta la final, que finalmente ganó Alejandro Nieto.