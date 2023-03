Jorge Fernández se cabreaba en ‘La ruleta de la suerte’ después de que una concursante no le prestara atención.

Jorge Fernández destaca cada mediodía por la simpatía que transmite en pantalla a los espectadores de ‘La ruleta de la suerte‘. Aunque no solo a ellos, también a los participantes que cada día luchan por resolver los paneles y llevarse el coche de la prueba final. Sin embargo, este miércoles el presentador ha tenido que parar los pies a una de las concursantes del programa ante su actitud.

Todo ocurría durante el turno de Luz, la concursante del atril amarillo, que pedía la letra ‘h’ para seguir desbloqueando el panel. Su elección era más que acertada porque no solo estaba en el panel sino que lograba llevarse uno de los grandes premios que esconde la ruleta: un robot de cocina valorado en más de 800 euros.

«Me viene fenomenal», empezaba diciendo ella a la vez que, con la emoción, no quitaba ojo al panel. «Voy a resolver porque, además, no hay más consonantes», añadía. La concursante se ponía sin dudarlo a resolver el panel de ‘La ruleta de la suerte’ hablando por encima de Jorge Fernández que intentaba seguir conduciendo su programa.

Luz lograba con éxito resolver el panel ‘Consejo de sabios’: «Mira el tiempo antes de hacer una maleta». Pero Jorge Fernández lejos de dar la enhorabuena a la concursante le lanzaba una pulla en plena grabación para dejar claro quién controla el programa: «Que el presentador soy yo, ¿eh?«, le indicaba muy serio.

No obstante, poco después dejaba ver su sonrisa y le daba el panel por bueno: «Es correcta. Está bien». Aunque el presentador no dejaba de quejarse. «Ya no se respeta nada en este programa. Aquí vamos a nuestra bola. Uno que dice una cosa que no tiene nada que ver; empiezo a hablar yo y la concursante que me pisa… Ya no se respeta al presentador de nada. El público que dice: «Utiliza el otro comodín», cuando no hay otro comodín… Esto es un despelote absoluto», sentenciaba el presentador.