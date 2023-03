Incredulidad con lo que hizo un soltero de ‘First Dates’ al aparecer su cita: es mejor verlo

Este martes, 7 de marzo, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates‘ con Hilary y Juan como una de las parejas protagonistas. Él es un deportista de alto rendimiento de 22 años. Su disciplina es el atletismo. Entrena 6 días a la semana y su especialidad son los 1.500, pues quedó decimosexto en España.

Carlos Sobera le preguntó por su experiencia en el amor. A lo que él respondió que «he tenido pareja, pero por circunstancias he durado dos meses con ella». Esas circunstancias, según contó más adelante, eran «cuernos». Además, Juan dejaba claro cómo le gustaban las mujeres: «morenas, que bailen y sean deportistas». «¿Qué bailas?», quería saber el presentador. «Pues zumba, bachata, twerking», contestaba el soltero.

Sobera le pidió que bailara twerk a su cita en cuanto entrara por la puerta. Y dicho y hecho. Cuando Hilary, también de 22 años, hizo acto de presencia, Juan le deleitó con su sensual movimiento de cadera y culo. La cara de ella era todo un poema. Además, el joven no dudó en tirarse por el suelo para mover cada una de las partes de su cuerpo.

«Me he quedado loca», aseguraba la soltera tras el baile de su cita

“Me ha ganado, me he quedado loca. No me esperaba ese recibimiento”, reconoció la joven frente a las cámaras del programa. Y añadía: «Me ha parecido excelente. Me ha gustado mucho. Es una forma muy auténtica de recibir a alguien».

A lo largo de la cena, la complicidad estuvo presente en todo momento. Juan demostró en varias ocasiones lo galán que es, reconociendo a la peruana que «me gustan mucho las chicas latinas, porque estuve con una, aunque también he probado la raza africana, pero es que las latinas tienen ese punto de locura».

En un momento de la noche, Hilary le confesó que le gustaba disfrazarse de policía en sus momentos más íntimos. Y él bromeó asegurando que, si ese momento pasase con él, le diría: «Control de alcoholemia, sopla aquí».

Juan causa sensación en Twitter con su baile

Como era de esperar, este momentazo también fue de lo más comentado en redes sociales. Los usuarios de Twitter, al igual que Hilary, fliparon con el baile de Juan.

Yo me encuentro esto al llegar y doy media vuelta y me piro!#FirstDates7M pic.twitter.com/mzVyM2rOIE — Mutante HdeP (@accion_mutante1) March 7, 2023

Twerking de alto rendimiento. El Rey de los 1500. 1500 movimientos pélvicos por minuto. #FirstDates7M pic.twitter.com/O2mx1Pg0jx — Juan Marín (@Juan_RedSquare) March 7, 2023

Yo buscando las llaves de casa en el Portal después de venir de fiesta pic.twitter.com/HX6tMaaXlU — Zeta (@Zeta_StyleK) March 7, 2023

Si después de verte tirado en el suelo bailando que parece que te ha dado un ataque de epilepsia se queda, no hay duda, es ella #FirstDates7m — txumbi (@txumbi1) March 7, 2023