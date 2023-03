Final explicado de la serie ‘Escándalo’ de Telecinco: El significado real de la última escena

Telecinco ha emitido este miércoles el último capítulo de ‘Escándalo, relato de una obsesión’, la serie de Alexandra Jiménez marcada por varias muertes y un final trágico.

Tras ocho episodios, ‘Escándalo, relato de una obsesión‘ ha dicho adiós definitivamente este miércoles en Telecinco. Lo hace con un final completamente cerrado y siendo la única serie española que se ha emitido hasta el momento en abierto este año. La serie protagonizada por Alexandra Jiménez y Fernando Líndez ya llegaba a la cadena dejando claro que era una temporada única. Y su final lo corrobora. Un desenlace trágico y a la vez poético.

Una ficción que llegó a Telecinco con mucha controversia pues fueron muchos los que denunciaron que ‘Escándalo, relato de una obsesión’ iba a «romantizar la pederastia» pues su trama principal se basaba en la historia de amor entre Inés, una mujer de 40 años, y Hugo, un joven de 15 años. Se estrenó con un 10,9% y 1.120.000 espectadores, pero la audiencia se fue desinflando poco a poco. Ahora la ficción creada por Aurora Guerra tendrá una segunda vida a partir del 10 de marzo en Amazon Prime Video.

‘Escándalo’ dice adiós tras ocho episodios que sin duda han encumbrado a Alexandra Jiménez como actriz. La intérprete ha dado vida de manera magistral a un personaje con muchas aristas como el de Inés. Por su parte, Fernando Líndez ha debutado con una buena interpretación, a la espera de seguir viéndole consolidándose como actor en ‘Élite’.

* ¡ATENCIÓN SPOILERS!

El último capítulo de ‘Escándalo, relato de una obsesión’ ha sido completamente trepidante. Desde el minuto 0, ya se nos muestra la imagen de un cadáver. Además se nos presenta el interrogatorio de la policía a varios personajes de la serie contando su testimonio sobre lo que ellos han ido viviendo a lo largo de toda la serie. Un inicio con el que se nos anticipaba parte del final del capítulo, pero sin destripar nada. Una manera de jugar con el espectador desde el principio para que cada uno se pudiera hacer sus cábalas de quién era la persona que iba a acabar tapada con la manta isotérmica con la que se tapa a todos los muertos.

A partir de ahí, se vuelve al final del penúltimo capítulo, en el que por fin Ainara y Hugo dan rienda suelta a su pasión. Lo hacen sin saber que Inés está vigilándoles detrás de la puerta. Tras ello, ambos idean su plan de fuga una vez que Hugo le ha contado a Ainara que había mantenido una relación en secreto con su madre pero que ya no aguantaba más. Y que no la podía denunciar porque entonces ella le podría denunciar a él por la muerte de su hermano Mauro.

Así, vamos viendo como tanto Ainara como Hugo se las idean para conseguir dinero. Por un lado, ella le roba el dinero a su padre de la tarjeta de crédito con ayuda de su mejor amiga. Mientras Hugo, le vende la moto que le había regalado Inés a su mejor amigo a cambio de dinero. Todo para conseguir la pasta para poderse escapar y coger el tren que les iba a llevar muy lejos de Denia.

Lo que no saben ninguno de los dos es que Inés lo sabe. Sin embargo, ella, les deja seguir con sus planes. Todo hasta que llega la noche. Ainara se va de casa en plena tormenta hasta el faro en el que ha quedado con Hugo. Él, mientras se encuentra con que se le había pinchado una de las ruedas de la moto. En realidad fue Inés quién lo había hecho.

Así, mientras Hugo intenta arreglar la rueda, vemos como Ainara empapada se empieza a desesperar al ver que su chico no llega. De repente, aparece entre la lluvia, Inés para sorpresa de su hija. Inés le abraza y le pide perdón. Justo después, la mujer con sangre fría apuñala a su hija y se marcha corriendo de allí. Poco después, Hugo llega a la zona y ya no puede hacer nada por su novia.

Tanto Hugo como Inés son interrogados por la policía que intentan saber por qué Hugo llevaba ropa y comida como para marcharse de viaje y si había algún problema en casa para querer huir. Finalmente, ambos se marchan a la casa de la playa. Tras pasar la noche, Inés y Hugo mantienen un fuerte careo en el que él le confiesa que estaba enamorado de Ainara y que ya no podía más con la obsesión, los celos y la actitud de Inés. Ella no aguanta lo que escucha y termina confesando que ha matado a su hija.

Entonces Hugo no lo puede soportar y se tira al mar. El joven decide acabar con su vida porque no puede soportar ver como las personas más importantes de su vida, su padre, su hermano y ahora Ainara han acabado muertos por su culpa. Inés va detrás de él pero no logra salvarle, solo le saca del mar. Finalmente, la policía detiene a Inés después de que su mejor amiga le contara a su ex marido y a la policía que Inés y Hugo mantenían relaciones sexuales.

Manifestación si Alexandra Jiménez no gana un premio como mínimo, mínimo… Gracias por tanto, Inés

Los minutos finales de ‘Escándalo’ nos muestran como el padre de Ainara, su amante y su mejor amiga y como los amigos y el profesor de Hugo se reúnen en la playa para deshacerse de las cenizas de ambos. «Ahora estarán juntos para siempre», dice uno de los amigos de Hugo sin poder contener las lágrimas. «Creo que aquí fuisteis felices», comenta Antonio tirando las cenizas de su hija. «Ahora estarás donde más te gustaba estar, en el agua», añade por su parte el otro amigo de Hugo.

Paralelamente, vemos como Inés sale de la comisaría entre gritos de «asesina», «monstruo», «sucia, pervertida», «hija de puta». Y la última e impactante imagen de la ficción muestra a Inés atada en una cama mientras se imagina a Hugo a un lado, y al otro a su madre. Poéticamente, tras el escándalo se cierra el círculo: Inés termina como acabó su madre, encerrada en una clínica, con la puerta tapiada y atada a la misma cama que ella.

Se acabó final de la manera más cruel y dolorosa posible. En unos días estará en Amazón Prime al completo. ¡ah! Lo de #AlexandraJiménez es para darle todos los premios del mundo. Que papelón se ha marcado, pelos de punta.