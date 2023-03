El pronunciamiento de Tamara Gorro ante Sonsoles por su polémica ‘calva’: «Queríamos esto»

Tamara Gorro ha reaparecido en ‘Y ahora Sonsoles’ por las críticas recibidas por su controvertido look en los Premios Ídolo.

Tamara Gorro se ha convertido en las últimas horas en el centro de todas las críticas por el sorprende look que utilizó para acudir al photocall de los Premios Ídolo, la entrega de galardones a los mejores influencers y creadores de contenido creada por Dulceida. La colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ aparecía completamente calva y con unas mariposas en su cabeza con el objetivo de visibilizar el cáncer y llamar la atención respecto a la necesidad de aumentar la investigación sobre esta enfermedad.

Sin embargo, lejos de conseguir eso, el efecto ha sido el contrario. Y es que han sido muchos y muchas los enfermos de cáncer los que se le han echado encima por frivolizar con algo tan duro como es el cáncer. Entre las críticas recibidas también se encontraba la de Nuria Marín, presentadora de ‘Socialité’, que no se cortaba nada en cuestionar el acto de Tamara Gorro.

Un día después, Tamara Gorro ha reaparecido en el paltó de ‘Y ahora Sonsoles‘ con Sonsoles Ónega para dejar claro que su intención no era hacer daño. «Estoy triste porque cuando uno quiere hacer algo con buena intención y todo se da la vuelta te deja muy tirada. Todo ha sido con muy buena intención», empezaba a decir.

«Conozco esta enfermedad muy de cerca porque yo he perdido a mi sobrina con tan solo 9 años hace 7 meses. Y era un acto bonito que a lo mejor alguien se ha sentido ofendido y por supuesto pido perdón pero lo he hecho con toda la buena intención del mundo», proseguía diciendo. «Esa es la clave que no había mala intención y con lo cual eso debería bastar», apostillaba de primeras Sonsoles Ónega al empezar el programa.

Más tarde, en el ‘Flash’, Tamara Gorro daba la cara ante la polémica generada por su vestuario. Lo hacía tras verse en el pantallón una imagen de la colaboradora junto a su sobrina. «Siempre me arropáis y me decís cuando hago algo mal y eso es lo bonito de tener compañeros que te digan cuando se hace algo mal y cuando se hace bien», confesaba después de que Sonsoles le preguntara al resto de colaboradores si la habían arropado.

«Estaba todo pensado, llevo tiempo pensando esto. Yo llevo mucho tiempo volcada con el cáncer infantil y con el cáncer en general porque sé lo que es la enfermedad, sé lo que es la inmunoterapia, la quimioterapia y sé lo que es no tener pelo. Sé lo que es estar muy mal y que se lleve el sufrimiento de una familia, sé lo que es perderla. Y también sé las ganas de vivir, de luchar y querer ponerte bonita para ir a dar un paseo. De ahí mi imagen. Lo primero que digo es perdón si alguien se ha sentido ofendido, mi intención siempre fue buena para reivindicar. Con mi fundación no paro de recaudar dinero, y todo lo hemos donado», explicaba Tamara Gorro muy dolida y emocionada.

«Mi intención era llamar la atención y lo hemos conseguido»

«Mi intención era llamar la atención para que se viralice. Que no suene prepotente, pero lo he conseguido. Y quiero hoy sin llamar la atención que por favor parte del presupuesto del Estado se done a la investigación del cáncer infantil porque se considera una enfermedad rara por estadísticas. Y no entiendo cómo para algunas cosas hay una vacuna y una cura tan rápida y el cáncer se lleva cada día más vidas. Yo lo he padecido en primera persona, he perdido a mi niña hace 7 meses. Es la primera causa de muerte. Y es hora de ponernos las pilas», proseguía diciendo entre lágrimas.

Pese a todo, Tamara Gorro insistía en que «me salió mal, lo siento» pero «queríamos esto y lo hemos conseguido, estamos hablando de la investigación del cáncer«. «Hay que hacer autocrítica, no hay que defenderse«, concluía la colaboradora.