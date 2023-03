Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana han mantenido un tenso pique en directo durante la mesa política y de actualidad de ‘El programa de Ana Rosa’.

La complicidad que derrochan a diario Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat es indiscutible. Llevan juntos más de una década a los mandos de un buque insignia para las mañanas de Telecinco como es ‘El programa de AR’ y eso ha forjado una gran amistad entre ellos. Sin embargo, y como se suele decir, la confianza a veces da asco y desencadena algún que otro pique aunque tenga lugar delante de las cámaras y ante la mirada de todos los espectadores.

El primero de ellos, y el más distendido, ha ocurrido durante la mesa política del magacín. La veterana comunicadora ha saludado a todos sus tertulianos menos a Joaquín y, tras percatarse, lo ha reconocido en directo. «Joaquín no te he dicho buenos días, ¿no?», le ha preguntado para cerciorarse al tiempo que le ha espetado: «¿No te has afeitado?».

Y es que, efectivamente, Prat ha aparecido este martes con un look muy distinto al que nos tiene acostumbrados. El periodista se ha presentado en su puesto de trabajo con barba de unos cuantos días y eso, que no suele ser habitual, ha extrañado sobremanera a Ana Rosa. «No me he afeitado, pero prometo hacerlo esta tarde», ha replicado él. «No, no. Es que lo decía porque pensaba que te estabas dejando barba», ha rematado ella entre risas.

Ese tira y afloja se ha quedado ahí y no ha ido a más, pero más tarde se ha vuelto a producir otro pique, esta vez mucho más tenso, entre presentadora y copresentador. El origen ha radicado en un reportaje de investigación. Tras la emisión de dicha pieza, Joaquín Prat ha empezado a comentarla a pesar de que las cámaras estaban enfocando a Ana Rosa y no a él. Algo que no le ha sentado nada bien.

«Venga, pues nada, para qué hablo yo, que es tu programa, es que pincháis a Ana Rosa, hablo yo y quedo como el gilipuertas que quiere el protagonismo», ha exclamado notablemente molesto al equipo de realización. Unas palabras que tampoco han gustado a Quintana. «Qué pesado, ¿por qué es tan pesado este copresentador que hay aquí con el que es su programa?», ha estallado ‘la reina de las mañanas’ mientras dirigía la mirada a la zona del estudio donde se halla la dirección del formato.

«¿Ves? Ese es el problema», reaccionaba Prat al escuchar el duro calificativo de «pesado» que le ha asestado sin filtro su compañera. En paralelo, ella proseguía: «¿Y lo viernes de quién es el programa? ¿Y los diez años que llevas aquí? ¿Es que llevas diez años llevando los cafés?». En ese momento, Joaquín ha recogido sus papeles de la mesa y ha hecho el amago de marcharse mientras bramaba: «Que me voy, que me voy». No obstante, Ana Rosa le ha detenido al instante para zanjar esta desmadrada situación: «No te vas a ningún sitio». Finalmente, los ánimos se han relajado.