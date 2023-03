El indigesto corte de Alejandro Sanz a Motos en ‘El Hormiguero’: «¿Vienes a fastidiarme la noche?»

‘El Hormiguero‘ recibía este jueves la visita de Alejandro Sanz. El cantante español se sentaba frente a Pablo Motos, con el que promocionaba ‘Correcaminos’, su nuevo single en colaboración con Dany Ocean. Sin embargo, la entrevista acababa derivando en un sinfín de reproches por parte del cantante.

Nada más empezar, Alejandro Sanz bromeaba con que Pablo Motos hubiera vuelto a subirse la silla: «Te has vuelto a poner la silla más alta que la del invitado. Han debido de cometer otra vez un error. Te reto a que la pongas a la misma altura que la mía», le soltaba en directo.

Pero es que Pablo Motos tampoco se quedaba corto y criticaba el nuevo look de Alejandro Sanz, que se ha teñido el pelo de rubio. «No sabíamos si ponerte comida en el camerino o alpiste, pareces un canario«, espetaba, a lo que el cantante contestaba: «Él tiene guionistas para hacer estos comentarios. Cuando me retire de la música tengo pensado lo que voy a hacer, presentar ‘El Hormiguero’, por eso me estoy poniendo el pelo naranja para que se parezca al tuyo».

Alejandro Sanz tampoco dudaba en bromear con el incidente que se vivió en ‘El Hormiguero’ el día anterior. El programa de Antena 3 rompía por error un diamante valorado en 5.000 euros. «Estoy un poco preocupado por ti, Pablo. Estoy triste por ti, porque creo que ayer tuvisteis un problemita. En la tarjeta vais a tener que dar palomitas«, le soltaba cachondeándose de él.

No obstante, el momento más gracioso y tenso a partes iguales llegaba con la aparición de Trancas y Barrancas, que tenían preparado un juego para Alejandro Sanz. Aunque él, esperaba más: «Está siendo el programa un poco flojo, ¿no?«, le recriminaba en directo y ante millones de espectadores.

«Nos tienes acostumbrados a los invitados a ponernos siempre como coches voladores, cosas que aparecen, y hoy un huevo, ni un gráfico en la sección», añadía Alejandro Sanz, a lo que Pablo Motos no se aguantaba más y le cortaba evidenciando su buen rollo: «¿Vienes a hacer promoción o a fastidiarme la noche? ¿Tú quieres espectáculo la próxima vez que vengas? Pues ya está».