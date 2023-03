María Casado aportó un dato erróneo sobre la carrera de Vicky Martín Berrocal que no dudó en corregirle en directo, haciendo pasar un mal rato a la presentadora

Este martes, 15 de marzo, Vicky Martín Berrocal ha abierto una de ‘Las tres puertas’ del programa que María Casado presenta en La 2. La diseñadora andaluza acudió al programa para promocionar su nuevo libro y hacer un repaso a su extensa carrera profesional, ya que viene de una importante familia de empresarios.

A raíz esto, María Casado ha cometido un pequeño error al decir que Martín Berrocal había trabajado en el mundo del toro. «Lo que yo no sabía es que tú antes habías sido representante de toreros», comentó la presentadora. Algo que su invitada negó, corrigiéndole rápidamente y especificándole que ella solo estuvo casada con un torero, Manuel Díaz González.

«¿Pero no estuviste en el mundo del toro?», le repreguntó la conductora del formato. Y la diseñadora, sorprendida, negó la mayor: «Ha habido confusiones con eso, ¿cómo voy a representar yo a un torero?». La periodista intentó salir al paso de su lapsus tirando de sentido del humor: «Yo que sé, yo te veo con hechura para poder con ellos y con más».

María Casado y Vicky Martín Berrocal en ‘Las tres puertas’

Las bonitas palabras de Vicky hacia su padre: «Es el hombre más importante de mi vida»

Vicky sí que señaló que era su padre, José Luis Martín Berrocal, el que se dedicaba a este oficio y no ella: «Mi padre era ganadero, era empresario y después llevó a toreros. Pero no, a mí ya me bastó con mi marido», aseguró entre risas. María Casado, para quitarle hierro al asunto, pasó a preguntarle por su progenitor: «¿Qué te enseñó tu padre?». «A vivir en mayúsculas. Es el hombre más importante de mi vida. Era un tío genial, muy listo, al que le gustaba exprimir la vida», respondió la entrevistada, quien siempre ha tenido auténtica devoción por su padre, ya fallecido.

Vicky Martín Berrocal también reconoció a María Casado que su padre era un gran apoyo para ella, que le respaldó en sus peores momentos personales y, por supuesto, también estuvo en los buenos: «Mi padre me veía llorar mucho y yo lloraba en su hombro. A él le daba mucho coraje verme llorar. Pero también me ha visto en esos momentos poderosos míos de decir ‘a ver qué pasa'».