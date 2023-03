Crítica ‘Sin Huellas’: una serie que navega entre la comedia y la acción con un equilibrio perfecto

Amazon Prime Video estrena su última serie española este 17 de marzo con una pareja protagonista brutal.

Es verdad que llegan demasiadas series cada semana. Estamos saturados de estrenos. Sobresaturados. Y según va avanzando el año, cada vez hay más series nuevas que queremos ver. Si pestañeas, aparecen nuevas plataformas de streaming con las que no contabas hace tan solo un mes, yr para estar al día, necesitas tenerlas todas. Bueno, no siempre. Porque entre todos esos estrenos siempre hay series que se nos escapan, y hay veces que podemos encontrar verdaderas joyas. Es el caso de la serie ‘Sin Huellas’, que Prime Video estrena este 17 de marzo, y que no ha tenido apenas promoción.

Creada por Carlos de Pando y Sara Antuña (las mentes detrás de la brillante ‘¡García!‘), esta serie de Prime Video es una mezcla de varios géneros en uno: thriller, comedia, acción e incluso western. Sí, sí, habéis leído bien. Western. Eso sí, a la española. Con la ayuda en los guiones de Héctor Beltrán Gimeno y Gabi Ochoa, la serie ‘Sin Huellas‘ navega a la perfección entre todos ellos, y nos da una de las series más divertidas españolas del pasado reciente.

La serie cuenta con un reparto comandado por Carolina Yuste, Camila Sodi, Adriana Torrebejano, Leonardo Ortizgris, Álex Gadea, Pastora Vega y Borja Luna, entre otros. Pero las que se llevan el gato al agua son las dos protagonistas. Carolina Yuste y Camila Sodi están brillantes, desternillantes y desprenden una química brutal.

¿De qué va ‘Sin Huellas’?

Desi (Carolina Yuste) y Cata (Camila Sodi) encuentran un cadáver en la mansión que acaban de limpiar. Horror. Pánico. Arroba policía. Un momento, ¿una gitana y una inmigrante mexicana han limpiado la escena de un crimen? Ellas son las perfectas culpables. Ahora tienen que escapar de la policía, pero también de unos sicarios rusos, una familia de millonarios y un ex marido con mariachis. A ver cómo salen de ese ‘fregao’.

Dos actrices sin igual

El punto de partida de la serie ya es una auténtica locura. Aunque tarde en llegar, cuando lo hace es plenamente satisfactorio. Os recomendamos no ver el tráiler, porque os estropeará el momento, que Carolina Yuste defiende a la perfección. La actriz pacense, que saltó a la fama gracias a su Goya por la película ‘Carmen y Lola’, está increíble como Desi. Y, aunque tarda en cogerle el punto a su personaje, cuando lo hace, no lo suelta. Al menos en los primeros episodios que hemos podido ver para elaborar la crítica.

Lo mismo ocurre con Camila Sodi. La actriz y cantante, sobrina de Thalía, y a la que vimos en la telenovela ‘Rubí’ o en la serie de Netflix sobre Luis Miguel, hace un tándem perfecto con Carolina. Desde la huida en coche atravesando Alicante, vemos que su química va a ser lo que sostenga la serie, y sea su punto fuerte. No nos equivocamos. Esa secuencia es divertidísima y, además, está muy bien rodada. No es que nos sorprenda tampoco. Se nota que Amazon tiene un buen presupuesto. Es verdad que las escenas de acción no son ‘Sky Rojo’, y que, en algunos momentos, la serie de ‘Sin Huellas’ trata de replicar el tono de la ficción de Netflix. Pero cuando se aleja y encuentra su propio tono, funciona muy bien.

Duración excesiva

Pero el principal fallo de la serie, y lo que puede que lastre el conjunto final, es la duración. En una serie de drama, es normal encontrarnos con capítulos de más de 30 minutos. Más allá de esa media hora, una serie de comedia puede pecar de falta de ritmo. Y eso le pasa a la serie de ‘Sin Huellas’, que sus capítulos acaban desinflándose. Una comedia es muy difícil de mantener durante tanto tiempo. Y más aún, siendo una serie que mezcla tantos géneros. De haber reducido su duración, el conjunto habría funcionado mucho mejor.

Salvo ese detalle, ‘Sin Huellas’ es una buena serie. Prime Video le ha puesto ganas (aunque no lo haya hecho tanto en promocionarla), y tanto Carolina como Camila sostienen sobre sus espaldas el peso de la ficción. Parecen amigas de toda la vida. Aunque la banda sonora es un poco de manual, e incluso la iluminación y la fotografía también recuerden a productos de menor calidad, la serie es divertida y emocionante.

Al final, la ficción de Prime Video nos recuerda no solo a ‘Sky Rojo’, sino a la maravillosa ‘Señoras del (h)Ampa’, con la que comparte ese gusto por el humor surrealista. Sí que es verdad que hay momentos en ‘Sin Huellas’ en los que tienes que entrar en el juego para creerte realmente lo que está ocurriendo de verdad. Pero una vez que entras, es muy difícil de salir. Ojalá tenga el éxito que se merece.