Cristina Pedroche salta ¿embarazada? a ‘El Desafío’ con este complicado reto en su semifinal

Cristina Pedroche participará este viernes en la primera semifinal de ‘El Desafío’ en Antena 3 y se someterá a una prueba muy complicada.

A lo largo de tres ediciones de ‘El Desafío‘ ningún invitado famoso ha repetido. La única que sí lo ha hecho es Cristina Pedroche, que tras visitar el programa presentado por Roberto Leal en la primera edición y someterse a un reto de acrobacias con telas aéreas, ahora la colaboradora de ‘Zapeando’ vuelve al programa.

De este modo, Cristina Pedroche será la invitada de este viernes en la primera semifinal de la tercera edición de ‘El desafío’. Y una vez más la presentadora, que se encuentra grabando la vuelta de ‘Password’ en Antena 3, promete dejar con la boca abierta a todos los espectadores.

«Ha querido repetir, una insensata o una valiente o las dos cosas», comenta Roberto Leal en el avance mostrado por Antena 3 en el que da la bienvenida a Cristina Pedroche. «Estoy muy nerviosa. No sé decir que no», reconoce la vallecana que como suele hacer cada Nochevieja aparece en el plató tapada con una túnica que no deja ver su look.

«Si vuelvo a venir es porque voy a dar un paso más allá. Espero no arrepentirme. Es un ejercicio más complicado, de mayor riesgo también pero creo que lo tengo bien», asegura Cristina Pedroche. «Os va a encantar, os va a sorprender y también a acongojar porque se la juega de verdad, no es cachondeo», avanza por su parte Roberto Leal.

Muchos se preguntarán como es posible que Cristina Pedroche se someta a un reto complicado en el que se juega la vida estando embarazada. Y en este sentido, cabe decir que el programa fue grabado hace un año aproximadamente; es decir por entonces la presentadora vallecana ni estaba embarazada ni imaginaba que un año después iba a cumplir su sueño de ser madre.

Así será la semifinal

Mariló Montero se enfrentará a la prueba estrella del programa, tras el increíble récord batido por Rosa López en el séptimo programa de ‘El Desafío’, la presentadora se meterá en el tanque y será la protagonista de la Apnea. «En todas las pruebas nos lleváis al límite» le confesaba la concursante a Juandi Alcázar durante los entrenamientos. ¿Llegará Mariló Montero a superar el impresionante tiempo de Rosa López?

En la semifinal también viviremos un duelo de altura, la segunda y el tercer clasificado en el ranking general se enfrentan en el programa. Laura Escanes avisa a Jorge Lorenzo sobre sus intenciones: «Yo vengo a por todas».