Cristina Pardo se despacha con esta dureza contra Revilla por la escena que todos comentan

Cristina Pardo se ha sumado a Joaquín Prat y se ha erigido como otro de los azotes de Miguel Ángel Revilla tras su controvertida escena en un hospital cantando a un amigo sin mascarilla a pesar de que sigue siendo obligatoria en centros sanitarios. Un episodio que se ha viralizado en redes y que le ha costado un chaparrón de críticas bestial al presidente cántabro.

«Seguimos con políticos y polémicas porque a Revilla, presidente de Cantabria, le han llovido las críticas por este vídeo», introducía la presentadora de ‘Más vale tarde’. «El presidente cántabro visitó el hospital a visitar a un conocido suyo, el intérprete de música tradicional cántabro Benito Díaz, y le han llovido las críticas porque estaba entonando esa canción, que por cierto se llama ‘Adiós Pueblo de Carmona’, con la mascarilla en la mano y no puesta», proseguía para poner en antecedentes a la audiencia.

EN LOS HOSPITALES ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS.



Incluso para el señor Revilla, el que fumaba puros cuando las restricciones lo impedían.



La valoración moral de esto, que está circulando por las redes en Cantabria como el Aston Martin de Alonso, se la dejó a ustedes. pic.twitter.com/Xlb1CCN2zn — Félix Álvarez (@Felisuco_) March 26, 2023

Tras emitirse la secuencia en cuestión, Cristina Pardo no pudo reprimir su réplica. «Yo, lo que me sigo preguntando es: ¿por qué la gente se graba todo el rato? Es que no lo entiendo, de verdad», exclamó. Y es que, efectivamente, si no se hubiera grabado, no habría difusión posible y, por tanto, no se hubiese desatado esta polémica en la que se halla envuelto Revilla ahora.

«No lo entiendo. ¿,En un hospital cantándole una canción a un amigo tuyo en una visita privada? No lo entiendo, lo siento. Eso es más que sentido del ridículo porque tendría que llevar la mascarilla en el hospital. Que no haya caído nadie en la cuenta…», añadió Pardo como indirecta a su equipo de comunicación, que debería velar por la buena imagen del político.

No obstante, Cristina Pardo no se frenaba ahí y redundaba en lo innecesario que es que se grabe todo: «De verdad, lo decimos poco. No entiendo por qué se graban todo el rato, o sea, ¿por qué está la gente todo el rato grabándose haga lo que haga? Encima tienes más posibilidades de meter la pata».

Por su parte, Miguel Ángel Revilla hacía frente a las críticas y daba su justificación a los micrófonos de Atresmedia. «Fui a ver a un amigo, le canté una canción para animarle. Yo iba con mascarilla en el hospital, pero, claro, cuando me pongo a cantarle, me quito la mascarilla a una distancia prudencial, que luego me la volví a colocar», aclaraba. «Yo no entiendo esta historia», lamentaba en referencia a las fuertes críticas que está recibiendo.