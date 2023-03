Alfonso Arús no se lo piensa y sentencia así a Susanna Griso por sus críticas a Orestes

Han pasado dos semanas desde que Rafa Castaño hiciera historia al llevarse el bote más alto de ‘Pasapalabra’ y de que Orestes Barbero se quedara a las puertas de alcanzar su sueño tras 360 programas. Un tema que sigue coleando. Este lunes, Susanna Griso se mostraba muy crítica con Orestes por su publicación contra los medios. Un día después, Alfonso Arús ha tirado de las orejas a su compañera y ha dado la cara por el concursante.

Todo ha sido a raíz de que Luis de Lama, otro de los célebres concursantes de ‘Pasapalabra’ asegurara en ‘Espejo Público’ que Orestes Barbero estaba desconectado y «desanimado» tras perder el bote. A raíz de estas palabras y de que todos los medios de comunicación se hicieran eco, el burgalés se vio obligado a aclarar su verdadero estado y lanzar una crítica a los medios.

«Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente», empezaba diciendo Orestes Barbero en dicha publicación en Twitter.

«Es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio se haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran @LuisDLama, colándolas como información de primera mano y satisfaciendo la carencia de noticias por mi parte y creando, para más inri, una noticia sensacionalista», criticaba el burgalés.

Unas palabras que a Susanna Griso no convencieron nada. «Si tú estás con una resaca emocional, sales y lo cuentas con normalidad y adiós muy buenas. Retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo», le replicaba la presentadora de ‘Espejo Público’.

«Si él no quiere que estemos hablando o especulando con su estado de ánimo, pues que hubiese concedido una entrevista con total normalidad. La ha hecho a un amigo, cuenta él, de una televisión de Burgos, pero ni siquiera quiso que esa entrevista trascendiese. ¿Por qué tanto secretismo, qué tienes que esconder? Sales, hablas, dices ‘me alegro por ti, enhorabuena Rafa’, quedas como un señor y ya está. ¡Menos victimismo!», recriminaba Susanna Griso muy contundente.

Alfonso Arús da la cara por Orestes Barbero y afea la actitud de Griso

Este martes, ‘Aruser@s‘ se hacía eco de toda esta polémica en su sección de zascas. «Yo diría que es un zasca a Orestes», comentaba Alfonso Arús antes de emitir las palabras de Susanna Griso hacia el burgalés. «Ojo, ¿qué tienes que esconder Orestes?», soltaba de primeras el presentador.

«Es verdad que él es una persona muy discreta, aunque haya participado en un programa de televisión, en este concurso, creo que es respetable si no quiere dar declaraciones y por lo visto como han dicho que estaba hundido, él ha dicho que no, que simplemente no quiere hablar, pero claro cuando no hablas das pie a esto», opinaba María Moya sobre Orestes Barbero. «Pero, para mí, tampoco es criticable si no quiere conceder entrevistas», añadía la colaboradora.

«Bueno, yo también estaría medio hundido pero coincido en que no tiene por qué dar explicación, no quiere, pues no quiere», sentenciaba Alfonso Arús defendiendo así la reacción y postura de Orestes Barbero tras su salida de ‘Pasapalabra’. «Lo del ‘¿qué tienes que esconder’ me parece subir un escalón. No tiene que esconder nada, simplemente, no le gusta hablar a los medios y punto», añadía finalmente Andrés Guerra.