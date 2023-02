Pilar Rahola estalló en ‘Todo es mentira’, el programa de Risto Mejide, tras ver unas declaraciones de Pablo Iglesias.

El debate en torno a la polémica ley del ‘solo sí es sí’ se ha avivado después de que el ala socialista del Gobierno se haya abierto a implementar enmiendas para evitar la rebaja de penas o los excarcelamientos a los que está dando lugar desde que entró en vigor. Todo ello se abordó este martes en ‘Todo es mentira’, el programa de Risto Mejide en Cuatro, con la sonada colaboración de Pilar Rahola. La periodista se hizo notar y de qué manera con sus intervenciones. Especialmente cuando el programa rescató las declaraciones de Pablo Iglesias en las que parece advertir seriamente a Pedro Sánchez si se materializan esas modificaciones en la norma.

«Si Pedro Sánchez pacta con el PP volver al modelo anterior de la ley, no solamente estaría traicionando a las mujeres que se manifestaron en este país después de la sentencia de la Manada, estaría cayendo en uno de esos errores políticos de los que después se arrepentirá. Al PSOE esta ley le gustaba, y a Pedro Sánchez también, lo ha dicho públicamente. Plantear a tu socio de gobierno que vas a traicionar la ley ‘solo sí es sí’, que es traicionar a las mujeres que se manifestaron, o lo pacta con el PP… Pues buena suerte, si Sánchez pacta esto con el PP, lo pagará», llegó a declarar el exlíder de Unidas Podemos.

Una vez emitido el total, Risto Mejide le otorgaba el turno de palabra a Pilar Rahola en primer lugar. «¿Es una advertencia? ¿Una amenaza?», se preguntaba el publicista. «¿Puedo decirlo a la manera de un primo que tengo?», consultaba ella, pues necesitaba autorización antes de lo que iba a soltar: «Se podría ir un ratito a la mierda. No piensan en las víctimas, no piensan en ellas». «Estoy hasta las narices de que digan que si la derecha, que si el machismo, que si los jueces. Han hecho una mierda de ley, lo han hecho mal», sentenciaba la tertuliana.

Un brutal estallido que hacía el silencio en el plató, para acto seguido contar un caso que le tocaba de cerca. «Me decía una víctima a mí que la habían convertido en una consigna ideológica. Le han reducido a su violador cinco años de cárcel, y no lo ha hecho un juez machista, sino porque la ley obligaba a poner la sentencia más baja por obligación», relataba Pilar Rahola mientras denunciaba que nadie habla ni legisla en nombre de las víctimas.

«Esta chica dejó los estudios, una carrera deportiva, porque era campeona del mundo de patinaje artístico, perdió a su grupo de amigos. Ha tardado dos años en reconstruirse. Cuando consigue nueve años de cárcel para su verdugo, tras el durísimo recorrido de reconstruirse, aguantar los interrogatorios de los abogados, aguantar la mirada del tipo que la tuvo encerrada y la estuvo violando y pegando, viene la ley de Montero y le reducen cinco años de condena. Y no entiende nada», añadió.

«Yo le pregunto qué le diría a Irene Montero y me dijo solo esto, que pidiera disculpas. Y esta es progre, moderna, joven, no es la derecha cavernosa. Es una chica víctima y me dijo textualmente, y creo que hablaba por todas, ‘que dejen de usarme como consiga política, soy una víctima’. Así que lo repito, Pablo Iglesias, ¡vete un poco a la mierda!», culminaba muy dura.