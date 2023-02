El Maestro Joao se corona (y no es para menos) con tal publicación contra Marta Riesco

El Maestro Joao no ha dudado en salir en defensa de Cristina Porta después de que Marta Riesco intentara boicotear su directo con ‘Sálvame’.

Cristina Porta y Marta Riesco han protagonizado este miércoles, 1 de febrero, un fortísimo encontronazo en el photocall de un evento taurino al que han acudido, entre otros, Ortega Cano y Gloria Camila. La reportera de ‘Fiesta’ ha intentado boicotear el directo de la colaboradora de ‘Sálvame’, quien se ha trasladado como enviada especial a un evento en Las Ventas.

En el momento en el que Cristina Porta ha intentado preguntar a Ortega Cano y a su hija en directo, Marta Riesco ha hecho todo lo posible por evitar que su compañera de cadena hiciese su trabajo. Una actitud que ha provocado que los colaboradores de ‘Sálvame’ la tachen de «mala compañera». «Marta, tú estás en el fin de semana y nosotros estamos en directo», le ha recordado la periodista deportiva.

Pero esto no ha hecho que la novia de Antonio David Flores cambiase su actitud, y ha seguido en sus trece. Algo que ha enfadado muchísimo a la colaboradora de ‘Sálvame’: «Es bastante complicado al lado de Marta Riesco, es un poquito maleducada». «Marta estoy trabajando, eres muy mala profesional y muy mala compañera», le ha reprochado la exconcursante de ‘Secret Story’. Pero, lejos de amedrentarse, Marta Riesco le ha atacado por trabajar en ‘Sálvame’: «Desde luego la profesionalidad brilla por su ausencia, si trabajas en un programa que ha hecho lo que ha hecho». «¿Qué ha hecho? Mucha audiencia», defendía Cristina Porta.

El tremendo enganchón entre Marta Riesco y Cristina Porta

«Estamos en un evento Marta, céntrate, no eres la protagonista», le ha recordado por enésima vez la colaboradora de ‘Sálvame’. Esto no ha hecho más que provocar todavía más a Riesco, quien se ha acercado al micrófono de su compañera y ha comenzado a nombrar al nuevo presidente de Mediaset España, Borja Prado. «Marta, no estás bien. Te lo digo, cálmate. Vas de feliz en tus redes sociales y veo que no lo estas demasiado», le decía Cristina Porta.

Finalmente, Ortega Cano y Gloria Camila se han marchado sin que Porta pudiera hacerles ni una sola pregunta. Desde el plató, Belén Esteban, Lydia Lozano y el Maestro Joao han afeado el comportamiento de Marta Riesco. «Qué vergüenza», se limitaba a decir Belén. «Yo he flipado con los looks de las reporteras en general. Yo he venido en botas. Nosotros no somos protagonistas», ha dicho Cristina Porta, lanzando un último y demoledor dardo a la reportera.

El brutal zasca de Joao a Marta Riesco: «¿Del AS no ha dicho nada?»

Como era de esperar, este desagradable momento ha sido muy comentado en las redes sociales. Y por unanimidad todos los usuarios se han posicionado del lado de la colaboradora de ‘Sálvame’. Entre ellos, el Maestro Joao, compañero de Cristina en el programa vespertino de Telecinco y testigo directo de la fea actitud de la reportera de ‘Fiesta’.

Ya desde el plató de ‘Sálvame’, el vidente se ha mostrado muy duro con Marta Riesco, pero, al finalizar el programa, ha hecho uso de su perfil de Twitter para lanzar un brutal zasca a la novia de Antonio David. «Querida Cristina Porta del AS no dijo nada? ¿De los 500 folios? ¿De las multas trinkadas? ¿De las portadas pactadas? … O sea nada n? La pobre…», ha escrito el Maestro Joao, haciendo referencia a todas las polémicas en las que se ha visto envuelta Marta Riesco en los últimos tiempos.